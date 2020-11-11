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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Okuyan Atatürk” konferansı gerçekleştirildi

İHA

“Okuyan Atatürk” konferansı gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla “Okuyan Atatürk” adlı çevrimiçi konferans verildi.
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla bir konferans gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “Okuyan Atatürk” adlı etkinlik Atatürk’ün ölüm yılına atfen 10 Kasım 2020 günü saat 19:38’de başlatıldı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz yaptığı konuşmada Atatürk’ün çağına damga vurmuş askeri ve siyasi bir deha olduğunu ve tarihimizde eşine az rastlanır bir lider olduğunu vurguladı.
Yılmaz Atatürk’ün dehasının ve liderliğinin arka planında O’nun çok okuyan birisi olması özelliğinin olduğunu kaydederek “Savaşlarla ve mücadele ile geçen 57 yıllık yaşamında yaklaşık 5 bin kitap okuyan Atatürk’ün okuduğu kitaplar arasında hukuk, siyaset, tarih, dil, din, edebiyat, Türkİslam Tarihi, matematik vb. farklı konularda pek çok yerli ve yabancı kitap bulunmaktadır. Hayatı boyunca kitap okumayı hiç ihmal etmeyen Atatürk’ün yalnızca 1938 yılında hastalığından dolayı kitap okuyamadığı bilinmektedir. Bu süreçte de başkalarına kitap okutmuş ve kendisi dinlemiştir. Atatürk’ün entelektüel birikimi ve okuma kültürü O’nu unutulmayacak büyük bir lider yapmıştır” dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizin rahmet ve minnetle anıldığı etkinliğe akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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