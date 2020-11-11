Alkollü sürücü kaldırımda yürüyen kişiye çarptı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen Muzaffer Birlik'e çarptı. Yaralanan Muzaffer Birlik tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Kavaklı Caddesi'nde meydana geldi. O.A. yönetimindeki 67 DN 489 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak Muzaffer Birlik´e çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Muzaffer Birlik'i, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücü O.A´nın 1,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-11-11 20:32:41



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