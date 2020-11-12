Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, baraj gölüne uçan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. Araçta bulunduğu belirtilen 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, gece saatlerinde BartınKarabük yolunun Kirazlıköprü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 67 AZ 743 plakalı otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten Kirazlıköprü Baraj gölüne uçtu. Otomobili kiralayan kişiden haber alınamaması üzerine firma, araç takip sisteminden otomobilin bulunduğu yeri belirledi. Bölgeye giden firma yetkilileri, sulara gömülen otomobili görüp, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yapılan çalışmayla 2 kişinin cesedini sudan çıkardı. Otomobilde 1 kişinin daha bulunduğu belirtilirken, aramakurtarma çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-11-12 12:16:17



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