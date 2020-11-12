Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor (2)

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KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bartın´da Kirazlıköprü Barajı´na uçan otomobilde hayatlarını kaybeden 3 kişinin Kadir Karadeli (23), Barış Altay (25) ve Tunahan Altay (26) olduğu ortaya çıktı. Bartın-Arıt yolunun yapım çalışmalarında çalıştıkları öğrenilen 3 gençten ilk olarak Karadeli ve Altay´ın cesetleri sudan çıkarıldı. Daha sonra da aracın altında kalan Tunahan Altay´ın (26) cesedine ulaşıldı.

3 gencin cenazeleri morga götürülürken, kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-11-12 14:28:56



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