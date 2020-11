BAKKA'dan Ulus’ta eko-turizme destek

BAKKA tarafından Ulus Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu “Ulus Doğa ve Eko Turizm Rekreasyon Alanı” adlı projeye destek verilecek.

2020 yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali destek Programı kapsamında Ulus Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu “Ulus Doğa ve Eko Turizm Rekreasyon Alanı” adlı proje için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Valisi Fuat Gürel ile Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun arasında destek sözleşmesi imzalandı.

1 milyon 787 bin TL tutarındaki proje kapsamında Bartın’ın Ulus ilçesinde doğa sporları için macera alanı, at ile doğa yürüyüşlerini sağlayabilmek için at çiftliği alanı ve alanı ziyaret eden misafirlere yönelik 3000 m2 aquaparktan oluşan bir rekreasyon alanı yapılması planlanıyor.



BAKKA 799 bin TL hibe desteği sağlayacak

BAKKA tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “ULUS Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu proje ile doğa sporlarına ve ekoturizme ilgi duyan turistleri buluşturacak olan 3.000 m² doğa sporları macera alanı, at ile doğa yürüyüşlerini sağlayabilmek için 1.500 m² at çiftliği alanı ve Ulus Doğa Park Oteli’nde konaklayan ve alanı ziyaret eden misafirlere yönelik 3000 m2 aquaparktan oluşan bir rekreasyon alanı yapılması planlanıyor. Bartın’ın Ulus ilçesinde alternatif turizmin ve ekoturizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 1.787.960,00 TL bütçeli proje için BAKKA 799.218,12 TL hibe desteği vermeyi taahhüt etmektedir. Projenin ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.” Denildi.

