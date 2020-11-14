Bartın Üniversitesi’nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan’dan madalyalarla dönüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan’dan madalyalarla dönüyor

İHA

Bartın Üniversitesi’nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan’dan madalyalarla dönüyor

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan’da katıldıkları uluslararası turnuvalarda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Başarılı sporcular 1220 Aralık 2020 tarihinde Sırbistan’da gerçekleştirilecek Bireysel Dünya Kupası’nda Türkiye'yi temsil edecekler.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl yapılan üniversiteler arası genel madalya sıralamasında 57 madalyayla Türkiye birincisi olan Bartın Üniversitesi’nden Koronavirüs salgını süreciyle birlikte verilen aranın ardından düzenlenen ilk müsabakalarda başarıları sürdürdü.
Hırvatistan’da düzenlenen GrandPrix Zagrep Open Grekoromen Güreş Turnuvası’na katılan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Milli Sporcu Burhan Akbudak 82 kiloda, Ekrem Öztürk 55 kiloda altın madalya almayı başardılar. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Milli Sporcu Haydar Yavuz ise Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası’nda serbest stil 70 kiloda gümüş madalya kazandı. Üniversitesi’nin bir diğer başarılı öğrencisi Milli Sporcu Şaban Kızıltaş da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Grand Prix Serbest Güreş Turnuvası’nda 57 kiloda bronz madalyaya ulaştı. Böylece Bartın Üniversitesi’nin başarılı sporcuları elde ettikleri derecelerle 1220 Aralık 2020 tarihinde Sırbistan’da gerçekleştirilecek Bireysel Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.
Aldıkları başarılardan dolayı öğrencileri kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Spor Bilimleri Fakültemizde, alanında yetkin akademik kadromuzla geleceğin sporcularını yetiştirmeye ve Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz. Bu noktada eğitim kalitesi ve nitelikli öğrenim alanlarıyla milli sporcuların tercihi olan Bartın Üniversitesi öğrencileri aldıkları başarılarla gururlandırıyor. Öğrencilerimiz ülkemizi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil ederek, bayrağımızı dalgalandırıyor. Bu düşüncelerle öğrencilerimiz Burhan Akbudak, Ekrem Öztürk, Haydar Yavuz ile Şaban Kızıltaş’ı aldıkları madalyalardan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki katılacakları Bireysel Dünya Kupası’nda elde edecekleri başarılarla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BAKKA'dan Ulus’ta eko-turizme destek
YEREL HABERLER BAKKA'dan Ulus’ta eko-turizme destek
Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye ceza
YEREL HABERLER Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye ...
Esnaf istedi, kontrol noktası geriye çekildi
YEREL HABERLER Esnaf istedi, kontrol noktası geriye çekildi
Yerli yazılımı kullanan Bartın Üniversitesi’nde 2 ayda 16 çevrimiçi eğitim verildi
YEREL HABERLER Yerli yazılımı kullanan Bartın Üniversitesi’nde 2 ...
Bartın Üniversitesi’nden 2 isim Dünya’nın en etkili bilim insanları listesi’ne girdi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nden 2 isim Dünya’nın en etkili ...
Bartın’da pozitif ve temaslı kişilere hasta bilekliği takılacak
YEREL HABERLER Bartın’da pozitif ve temaslı kişilere hasta bilekliği ...
Bartın'da koronavirüs hastalarına bileklik uygulaması başlatıldı
YEREL HABERLER Bartın'da koronavirüs hastalarına bileklik uygulaması ...
FETÖ’nün sözde Bartın il imamına 15 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ’nün sözde Bartın il imamına 15 yıl hapis cezası
Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti 1 ...
Baraja uçan otomobildeki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Kiraladıkları araçla gezintiye çıkan 3 arkadaş uçtukları barajda can verdi
YEREL HABERLER Baraja uçan otomobildeki 3 kişinin cansız bedenine ...
Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor (2)
YEREL HABERLER Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor ...
Bartın’da otomobil baraja uçtu: 2 ölü Yol inşaatında çalışanlara ulaşamayınca kaza yaptıkları kiraladıkları aracın GPS’inden tespit edildi
YEREL HABERLER Bartın’da otomobil baraja uçtu: 2 ölü Yol inşaatında ...
Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü
YEREL HABERLER Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X