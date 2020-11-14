Yürüme zorluğu çeken engelli çocuğu için destek bekliyor

Bartın’da yaşayan yüzde 94 zihinsel engelli Mustafa Çalık’ın (26) ailesi, oğullarının yürüme zorluğunu yenebilmesi için destek bekliyor.

Hatice (45) ve Haydar Çalık çiftinin (47) çocukları Mustafa Çalık henüz 7 yaşındayken geçirdiği bir hastalık sonucu engelli kaldı. Yüzde 94 engelli olan Çalık tek başına yürüyemediği gibi konuşmada ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Tüm ihtiyaçları anne ve babası tarafından karşılanan gencin yürüme zorluğunu aşabilmesi için sürekli olarak fizik tedavi görmesi gerekiyor.

Baba Haydar Çalık bir iş kazası sonucu malulen emekli ve kolundaki sakatlık nedeniyle çalışamıyor. Eşi Hatice Çalık’la birlikte hayatlarını engelli çocukları Mustafa Çalık’a adayan ailenin tek isteği evlatlarının yürüme engelini aşabilmesi.

Pandemi dolayısıyla sokağa çıkıp yeterli yürüme egzersizi de yapamadıklarını ve bu yüzden evlerine bir yürüme bandı almak istediklerini söyleyen baba ve anne Çalık hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor.



"İki kişinin desteği olmadan yürüyemiyor"

Baba Çalık oğluna 7 yaşında epilepsi tanısı konulduğunu ifade ederek, “O dönemden beri engelli. Zor şartlar altında. Kendimde kolumdan engelliyim. Mustafa’nın engeli dolayısıyla bırakıp dışarı çıkıp dört dörtlük çalışamadığım için zor şartlar altında tedavisi yaptırmaya çalışıyoruz. İki kişinin desteği olmadan yürüyemiyor. Özel ihtiyaçlarını kesinlikle karşılayamıyor. Fizik tedavi ile açılacağı ve daha iyi olacağı söyleniyor doktorlar tarafından. Daha iyi tedavi olabilmesi için biz eve bir yürüyüş bandı istiyoruz. Evde bir yürüyüş bandı olursa Mustafa’nın yürüyebilmesi için, kendini toparlayabilmesi için daha iyi olacak. Bizde bu ihtiyacı karşılayamadığımız için böyle bir talebimiz var. Dişleri kırık düşmelerden dolayı. Diş sağlığını yaptıramıyoruz. Uyutarak yapılması gerekiyor o da burada yapılmıyor Bartın’da. Yine düşmelerden dolayı parmağı kırık keza dizlerinin kaç yerinde yara var. Okula giderken düşüyor tek başına yürüyemediği için. Dizlerinde dikişler var. Yine dişleri düşerek kırıldı bunları yaptıramıyoruz” dedi.

Anne Çalık ise engelli oğlunun en büyük hobisinin gezmek olduğunu söylerken, “En büyük hobisi zaten gezmek. Onu da maddi durum olmadığı için getiremiyorum. O zamanda sinir krizi geçiriyor. Evde bağırıyor çağırıyor beni gezdirmiyorsunuz diye. Destek olmayınca da yürütemiyorum” ifadelerini kullandı.

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