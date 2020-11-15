Lokomotif görünümlü traktör, gelin arabası oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lokomotif görünümlü traktör, gelin arabası oldu

DHA

Lokomotif görünümlü traktör, gelin arabası oldu


Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesine bağlı Meydan Köyü Muhtarı Sefer Demir tarafından satın alınan lokomotif görünümlü traktör, dünya evine giren Bahri ve Selda Özalp çiftinin gelin arabası oldu. Düğüne katılan az sayıdaki davetli, nikah işleminin ardından ilginç gelin arası ile selfie çekti.
Kurucaşile ilçesine bağlı Meydan Köyü Muhtarı Sefer Demir (55), iki hafta önce bir belediyenin satışa çıkardığı lokomotif görünümlü traktörü satın aldı. Sefer Demir´in satın aldığı ilginç görünümlü traktör köyde ilgi odağı olurken, evlilik hazırlığı yapan genç bir çift, bu aracı düğün arabası olarak kullanmak istedi. Bahri ve Selda Özalp çifti, isteklerinin kabul edilmesiyle lokomotif görünümlü traktörü gelin arabası gibi süsledi.
Hazırlıklar tamamlandığında damat Bahri Özalp, lokomotif görünümlü traktör ile siren çalarak, köydeki gelinin baba evinin önüne geldi. Görenlerin şaşkınlık yaşadığı traktörün arka koltuklarına oturan Özalp çifti, köy meydanında yapılan nikah alanına kadar köylüleri selamlayarak gitti. Traktörle nikah masasının yanına kadar gelen çift, düğüne katılan az sayıdaki davetlinin şahitliğinde evlendi. Davetliler, nikah işleminin ardından lokomotif görünümlü traktör ile selfie çekti.
'BİZİM İÇİN GÜZEL BİR ANI OLDU'
Bahri Özalp (39), "Köy muhtarımızın satın aldığı tren görünümlü traktörü görünce değişiklik olması için muhtarımızdan rica ettik. O da bizi kırmadı, tren görünümlü traktörü süsleyerek, bizim gelin arabamız oldu. Çok mutluyuz. Değişik bir durum oldu. Bu da bizim için güzel bir anı olmuş oldu" dedi. 
Muhtar Sefer Demir ise böyle bir traktöre sahip olmayı yıllardır hayal ettiğini belirterek, "En sonunda bu traktörü aldık. İlk kez de bir düğünde kullanmış olduk. Burada hobi olarak köyümüzün hizmetine ücretsiz olarak sunacağız. Köyümüzde bulunan Gölderesi Şelalesi ve deniz kenarına yaz aylarında römorklara bindirerek, ücretsiz olarak hizmete sunacağız. Bunu gören vatandaşlar şaşırıyorlar. Sonuçta tren yolu istemiyor, karadan ilerliyor" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan Acar
2020-11-15 08:09:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yürüme zorluğu çeken engelli çocuğu için destek bekliyor
YEREL HABERLER Yürüme zorluğu çeken engelli çocuğu için destek ...
Bartın Üniversitesi’nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan’dan madalyalarla dönüyor
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nin milli güreşçileri Rusya, ...
BAKKA'dan Ulus’ta eko-turizme destek
YEREL HABERLER BAKKA'dan Ulus’ta eko-turizme destek
Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye ceza
YEREL HABERLER Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye ...
Esnaf istedi, kontrol noktası geriye çekildi
YEREL HABERLER Esnaf istedi, kontrol noktası geriye çekildi
Yerli yazılımı kullanan Bartın Üniversitesi’nde 2 ayda 16 çevrimiçi eğitim verildi
YEREL HABERLER Yerli yazılımı kullanan Bartın Üniversitesi’nde 2 ...
Bartın Üniversitesi’nden 2 isim Dünya’nın en etkili bilim insanları listesi’ne girdi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nden 2 isim Dünya’nın en etkili ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X