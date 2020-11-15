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Düğünlerine kara tren görünümlü traktörle gittiler Kara tren görünümlü traktör gelin aracı oldu

İHA

Düğünlerine kara tren görünümlü traktörle gittiler Kara tren görünümlü traktör gelin aracı oldu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde dünya evine giren çift nikah alanına kara tren görünümlü traktörle gitti.
Kurucaşile ilçesine bağlı Meydan köyünde muhtarlık yapan Sefer Demir (55) köyde yaşayan gençlerin düğünlerinde ve köyü ziyaret eden turistlere hizmette kullanılması için kara tren görünümlü bir traktör hazırlattı.
Meydan köyünde yaşayan Bahri Özalp (39) ve Selda Ural (35) çiftinin nikah törenleri için köy muhtarı Sefer Demir tarafından yaptırılan traktör gelin aracı olarak süslendi.
Bayraklarla ve tüllerle itina ile süslenen kara tren görünümlü traktör, köyde yaşayan vatandaşlar gibi nikah törenine katılan davetlilerin de ilgisini çekti. Aracı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, bazı kişiler aracı dikkatle inceleyip fotoğraflarını çekti.
Direksiyona geçen Muhtar Sefer Demir, kara tren görünümlü traktöre binen damat Bahri Özalp ve gelin Selda Ural’ı nikah töreninin gerçekleşeceği alana kadar sirenler çalarak taşıdı. Davetliler de kendi motosikletleri ve araçlarıyla konvoya katılarak kara tren görünümlü gelin aracına eşlik etti.

"Güzel bir anı olarak kalacak"
Kara tren görünümlü traktörün gelin aracı olmasının kendileri için güzel bir anı olarak kalacağını söyleyen damat Bahri Özalp, “Güzel oldu. Böyle sıkıntılı bir dönemde değişiklik oldu ve güzel oldu bizim için. Tamamen bizim Sefer ağabeyin muhtarın fikriydi. O getirdi buraya. Onun sayesinde böyle bir olay gerçekleşti. Bizim için güzel bir anı olacak” dedi.

"Gülerler diye istemedim ama güzel oldu"
İlk başta herkesin güleceği düşüncesiyle böyle bir şeyi istemediğini dile getiren gelin Selda Ural ise, "İlk başta herkes güler diye istemedim ama sonra güzel oldu böyle" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır hobi olarak düşünüyordum"
Fikrin ve aracın sahibi Muhtar Sefer Demir ise, “Treni ben yıllardır hobi olarak düşünüyordum. Allah nasip etti bunu bize aldık. İlk olarak da Bahri kardeşimizin düğününe nasip oldu. Bir sürpriz oldu onun için. Hobi olarak bunu burada köyümde muhtar olarak veya vatandaş olarak herkesin hizmetine sunacağım. İki üç tane vagon takıp buna böyle hobi olarak vatandaşlarımızı deniz kenarlarına, piknik alanlarına götüreceğim. Böyle bir hizmet etmek istiyorum vatandaşlarımıza” dedi.

"Günde 3040 kişi geliyor"
Muhtar Demir aracı görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını da dile getirerek, “Günde yaklaşık 3040 kişi geliyor. Benim bürom var burada muhtarlık binam. Fotoğraf çektiriyorlar. Ben de mutlu oluyorum. İlk görenler nasıl bunu düşündün diyorlar bana. Çok eski trenleri her zaman gördüğüm için hobi olarak düşündüm bunu. Allah da nasip etti” diye konuştu.

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