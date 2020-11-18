Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü

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Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde jandarma ekipleri, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karacanın üşümemesi için üzerine montunu örttü. Milli Parklar ekibi karacayı tedavisi için veterinere götürdü.

Ulus'a bağlı Hasanören köyünde, ormanlık alanda sokak köpeklerin saldırması sonucu yaralanan karaca, köyün yakınındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri köye geldi. Bir jandarma montunu üşümemesi için karacanın üzerine örttü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, 3 yaşındaki erkek karacayı alarak tedavisi için veterinere götürdü. Karacanın karın bölgesindeki kesiklerin tedavi edilmesinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2020-11-18 13:59:56



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