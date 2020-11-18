Meslek lisesi laboratuvarı fabrika gibi çalışıyor 10 çeşit temizlik ürünü ile günlük 5 ton üretim yapılıyor

Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan Kimya Teknolojisi Üretim Laboratuvarında sıvı sabun, yüzey temizleyici, el ve yüzey dezenfektanı ve kolonya olmak üzere günlük ortalama 5 ton üretim yapılmaya başlandı.

Bartın’da korona virüs ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan Kimya Teknolojisi Üretim Laboratuvarında öğretmen ve öğrenciler tarafından günlük 5 ton sıvı sabun, yüzey temizleyici, el ve yüzey dezenfektanı ve kolonya üretimi yapılıyor.

5 alanda 544 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdüğü lisede öğrenciler kimya öğretmenlerinin gözetiminde dönüşümlü olarak üretim laboratuvarında görev alıyor. Üretimin her aşamasında görev alan öğrenciler üretime katkı sunmalarının yanı sıra iş tecrübesine de sahip oluyorlar.

Sağlık Bakanlığı onaylı birinci sınıf, yüksek kaliteli ham madde ile üretilen sıvı sabun, yüzey temizleyici, el ve yüzey dezenfektanı ve kolonyalar Bartın’da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sipariş üzerine özel kuruluşlara da gönderilecek. Şu anda 5 ton olan günlük üretim kapasitesi ihtiyaca göre 10 tona kadar çıkartılabilecek.

Okul Müdürü Ahmet Öksüzoğlu yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere ülkemiz zorlu bir süreçten geçmekte, covid19 salgını nedeniyle. Türkiye çapında birçok meslek lisemiz bu süreçte önemli bir misyon ifa ederek Pandemi sürecinde tedariki zor olan ürünleri üreterek, bu noktada devletimize ve milletimize büyük bir hizmette bulunmuştur. Bizde bu yolda Bartın olarak üzerimize düşen görevi yapmak üzere, öncelikle kimya teknolojisi alanımızı açtık. Daha sonrada bu alanın altında üretim laboratuvarımızı kurduk. Üretim laboratuvarımızda temizlik, hijyen ve dezenfektasyon ürünleri olmak üzere şu anda 10 çeşit ürünümüzü üretmekteyiz. Öncelikli hedefimiz Bartın’da bulunan okullarımızı, öğrencilerimizi kaliteli ürünlerle buluşturmak. Daha sonrada kamu kurumlarımızın bu noktadaki ihtiyaçlarını devlet eliyle gidermek. Ama burada en önemli noktamız kalite. Özellikle bu konuda öğrencilerimizi koruyacak, kamu görevlilerimizi koruyacak ürünleri üretmek. Bu tesiste bulunan üretim hattımızda Pandemi sonrasında da yine ihtiyaç olan temizlik ürünlerinin üretilme süreci devam edecek. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz marifetiyle bu ürünlerimizi üretiyoruz. Öğrencilerimiz hem eğitiyorlar, hem de aynı anda da gerçek üretim sistemi içerisinde kendilerini yetiştirerek mezuniyet sonrası iş imkanlarını ve iş tecrübelerini geliştirmiş oluyorlar.” Dedi.

Üretim kademesinde görev alan öğrencilerden Kutay Bacak ise, “Okulumuzdaki üretim safhasında bizde yer alıyoruz. Hem üretime katkı sağlıyoruz, hem de öğreniyoruz” ifadelerinde bulundu.

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