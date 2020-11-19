Bartın'da 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

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Bartın’da yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bartın merkeze bağlı Güzelcehisar köyünde yaşayan aynı aileden B.G., H.G., H.G. , B.G. , S.G.ve S.G. akşam yemeğinde ormandan topladıkları mantarları yedi. Yemekten bir süre sonra bulantı ve kusma belirtileri görülen aile bireyleri Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri anlaşılan şahıslar ilk müdahalelerinin ardından müşahede altına alındı.

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