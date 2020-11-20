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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra’nın ziyaretçileri ördek sürüleri

İHA

Amasra’nın ziyaretçileri ördek sürüleri

Her yıl yüzbinlerce turisti ağırlayan Amasra’nın bu defa misafirleri ördek sürüleri oldu.
Yaz aylarının yanı sıra dini ve resmi bayram tatillerinde turistlerin akınına uğrayan Amasra’nın bu defa konukları ördek sürüleri oldu. Korona virüs salgını nedeniyle sahil kıyılarının boş kaldığı Amasra’da Küçük Liman mevkiinde görülen ördek sürüleri vatandaşların da ilgisini çekti.
Horhor Deresinin Küçük Liman mevkiinde denizle birleştiği noktada su içen ördeklerin kendilerini görüntüleyen habercilerden uzaklaşmaması da görenleri şaşırttı.
Yeşilbaş türüne ait ördek sürülerinin Küçük Liman mevkiinde kıyıya yakın yüzmeleri de dikkatlerden kaçmadı.
Adeta dans eder gibi deniz suyunun üzerinde süzülen ördekleri görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa sahile bu kadar yakın bir mesafeden yüzen ördekler Karadeniz’in mavi sularının tadını doyasıya çıkardı.

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