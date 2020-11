Bartın Üniversitesi "2020-2021 Akademik Yıl Açılış Töreni” gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi 20202021 Akademik Yıl Açılış Töreni pandemi dolayısıyla alınan önlemlerle birlikte çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu akademik yıl açılış töreninde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından “Yükseköğretimde Kalite Standartları” konulu açılış dersi verildi.

Geçtiğimiz akademik yılda Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında yerini alan Bartın Üniversitesi’nin 20202021 Akademik Yıl Açılış Töreni, yeni tip Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Tören Bartın Üniversitesi web sayfası ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

“Sorun küresel, mücadele ulusal”

Akademik yılın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun zorlu günleri birlikte aşıp, başaracaklarını kaydederek “Bizimle yol arkadaşlığı yapan tüm öğrencilerimizle birlikte akademik ve idari insan kaynağımızın tüm bileşenlerine de yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum. Bir yandan ‘Sorun küresel, mücadele ulusal’ diyerek devletimizle birlikte salgına karşı önemli bir mücadele ortaya koyarken diğer yandan ‘Her anını birbirimizden öğrenerek’ sürdürdüğümüz eğitimöğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. İnanıyorum ki bu zorlu günleri birlikte aşacak ve birlikte başaracağız” dedi.

“Tüm imkânlarımızla çalışmaya devam ediyoruz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi ailesinin her geçen daha da büyüdüğüne dikkat çekerek “Üniversitemiz 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle bölgemizden başlayarak ülkemizin yükseköğretim alanına katkı sunmaktadır. 617 akademik ve 419 idari insan kaynağımızla 81 ilden ve 64 farklı ülkeden Bartın’a gelerek bizleri tercih eden 18 bini aşkın öğrencimizi geleceğe hazırlamaktayız. Ülkemizin muasır medeniyetler üzerine çıkmasında en büyük görevin üniversitelere düştüğünün bilinciyle bu yolda tüm imkânlarımızla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Başarılarla dolu bir akademik yılı daha geride bıraktık”

Bartın Üniversitesi’nin her alanda sürdürülebilir bir yükseliş kaydettiğini de ifade eden Rektör Uzun, konuşmasına şöyle devam etti:

“İki günü aynı geçirmemek adına gayret gösteriyoruz. Sürekli iyileşme anlayışıyla büyüyor, gelişiyor ve yeni tecrübeleri dağarcığımıza ekleyerek geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu heyecanla geride bıraktığımız yıla birçok başarıyı sığdırmayı başardık. URAP 20202021 akademik yılı performanslarının değerlendirildiği üniversiteler Türkiye sıralamasında Üniversitemiz, 166 üniversitenin değerlendirildiği makale puan sıralamasında 39’uncu oldu ve 30 basamak birden yükselmeyi başardık. Dünyada yer alan yükseköğretim kurumlarını boyut, görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversite Sıralamalarında ise 2017’den itibaren 3 yılı kapsayan değerlendirmede 3 bin 879 basamak birden yükselmeyi başardık. SCImago Kurumlar Sıralamasında ise bu yıl ilk defa sıralanmaya değer bulunduk. Üniversitemiz, sıralanan 3 bin 897 yükseköğretim kurumu arasından Amerika, Rusya ve Çekya gibi ülkelerden 12 üniversite ile birlikte 605’inci sırayı paylaştı. Araştırma performansında ise 389’uncu sırada yer aldık. Oluşturmaya gayret gösterdiğimiz ekosistemin bir sonucu olarak Üniversitemiz, TÜBİTAK 1001 desteklerinde kabul edilen 3 projesi ile üst sıralarda yer aldı. İhtisaslaşan üniversiteler arasında ilk sırada yer alan Üniversitemiz, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 2’nci ve tüm üniversiteler arasında ise 16’ncı oldu. Bir başarı haberi ise ABD’den Dünya’nın en saygın üniversitelerinden birinden geldi. Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılan çalışmayla oluşturulan ‘‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’’ listesine 2 öğretim üyemiz girmeyi başardı.”

“Salgınla mücadelemize önemli katkılar sunduk”

Küresel bir sorun haline gelen Koronavirüs salgınına karşı verilen bilimsel mücadelenin önemine değinen Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nin tüm bileşenlerinin pandemiyle mücadeleye katkı sunmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Rektör Uzun, “Ülkemizde, Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda Koronavirüs pandemisinin önlenmesine yönelik ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulumuz ile birlikte TÜBİTAK’ın da destekleri ve koordinasyonunda üniversitelerimiz çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların ilkinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile birlikte Covid19 tanı kitinde kullanılan enzimlerin yerli olarak üretilmesi sağlanmıştı. Yeni proje kapsamında ise öğretim elemanlarımız Covid19 için üretilecek ilaçların klinik deneylerinde kullanılacak enzimi yerli olarak üretmeyi başardılar” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Bartın Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ederek konuşmasına devam eden Rektör Uzun, “Öğrencilerimiz de aldıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Üniversitemizin ilk elektrikli otomobilini ile insansız hava aracını üreten ve yerli imkânlarla roket tasarlayan öğrencilerimiz TÜBİTAK 2209A Öğrenci Projeleri 2020 – 1. Çağrı Döneminde 99 üniversite arasında kabul edilen 27 projesiyle ikinci oldu. Milli sporcularımız da bu süreçte üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Aldıkları derecelerle göğsümüzü kabarttılar. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl yapılan üniversitelerarası genel madalya sıralamasında 57 madalyayla Türkiye birincisi olan Üniversitemiz, uluslararası müsabakalarda alınan madalyalarla da kamuoyunun ilgisini çekmeyi başardı” dedi.

“Bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katıyoruz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nin büyük bir kararlılıkla “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanına yönelik çalışmalar yaptığını belirterek “Geçtiğimiz yılın belki de en önemli gelişmesi ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında Üniversitemizin ihtisaslaşması olmuştur. Yükseköğretim Kurulu tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ihtisaslaşmaya hak kazanan Üniversitemiz, geleceği gören ve stratejilerini hayata geçiren bir üniversite olarak öne çıkmaya devam edecektir. Bir sonucun değil başlangıcın temsili olan ihtisaslaşma başvurumuzun kabul edilmesi ile artık daha fazla çalışacak ve bölgemizin kalkınmasına değer katmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Bartın Üniversitesi kurumsal kimliğini her geçen gün daha iyiye ulaşmasını sağlayan, bu doğrultuda fedakârca çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma, bizlere her zaman destek olan Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e ve şahsında kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm yöneticilerimize ile özel sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde ifadelere yer verdi.

" Yükseköğretimde Kalite Standartları

Açılış konuşmasının ardından Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından “Yükseköğretimde Kalite Standartları” adlı açılış dersi verildi.

TSE’nin 16 Ekim 1954 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulduğunu ifade eden Şahin, “TSE olarak ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamayı hedeflemekte ve bu yönde çalışmaktayız” dedi.

“Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardını geliştirdik”

TSE olarak TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı’nı geliştirdiklerinin de altını çizen Şahin, “Değişme ihtiyacı hissedilen hijyen ve sanitasyon alanında uluslararası uygulaması olan bir yönetim sistemi standardı yaklaşık 3 yıl öncesine kadar bulunmamaktaydı. Bu ihtiyaca binaen TSE, insan sağlığını doğrudan etkileyen ürün/hizmet üreten kuruluşlarda, hijyen ve sanitasyon uygulamalarını bir sistem dahilinde yönetmek üzere TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı’nı geliştirdi. Standart, 2018 yılı Ocak ayında milli standart olarak yayımlandı. Akabinde Entitümüz, bu alanda eğitim ve belgelendirme faaliyetlerine başladı. TSE bu alanda öncü yaklaşımı ile pandemiden çok önce bir ilke imza atmış bulunmaktadır” diye konuştu.

“COVID19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık”

Şahin, Covid19 salgınına yönelik çalışmalardan da bahsederek “Toplum sağlığını korumak amacıyla hazırladığımız TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı tecrübemiz ile Enstitümüzün misyonu gereği; sanayi altyapımızın, üretim gücümüzün salgın sürecinde de devam edebilmesi için de çalışma yürüttük. İhracatımızın bel kemiğini oluşturan sanayi sektöründe üretimin aksamaması için COVID19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık ve yayımladık. Bu kılavuzu hazırlarken en büyük önceliğimiz, yani kırmızı çizgimiz çalışanların sağlığını korumak oldu. İlgi ve takdir gören, olumlu geri dönüşler aldığımız kılavuza yeni çalışma alanları ekleyerek; hizmet sektörü, AVM’ler, eğitim kurumları gibi sektörlere yönelik de kılavuzlar hazırlayarak belgelendirme modeli başlattık” diye konuştu.

“Bartın Üniversitesi HSYS Belgesi alan 2 devlet üniversitesinden biri oldu”

Açılış dersinin sonunda Bartın Üniversitesi’nin Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandığını açıklayan Şahin, Bartın Üniversitesi’nde salgın ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların önemine değindi.

Bartın Üniversitesi’nin örnek bir hassasiyet sergilediğini de vurgulayan Şahin, “Bartın Üniversitesi bugün, TS 13811:2018 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi ile toplum sağlığı açısından gerekli hijyen ve sanitasyon şartlarına uygun hizmet sunduğunu belgeliyor. Üniversitemiz sürdürülebilir kılacağına dair beyanda bulunuyor. Bartın Üniversitesinin toplum sağlığına göstermiş olduğu duyarlılığın tüm üniversitelerimize örnek olacağına inanıyorum. Böylece Bartın Üniversitesi Aksaray Üniversitesi ile birlikte bu belgeyi almaya hak kazanan 2 devlet üniversitesinden biri olmuştur. Ayrıca KTO Karatay Vakıf Üniversitesi de bu belgeye sahiptir” ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi ailesi büyüyor

Bartın Üniversitesi 20202021 Akademik Yıl Açılış Töreni kapsamında geçtiğimiz yıl öğretim üyesi kadrolarına atananların isimleri de açıklandı. 20192020 Akademik Yılında Bartın Üniversitesi’ne ikisi profesör, 34’ü doçent ve 36’sı Doktor Öğretim Üyesinden oluşan 72 öğretim üyesinin atamasının yapıldığı bildirildi.

Bartın Üniversitesi’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan etkinlik yoğun ilgi gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.