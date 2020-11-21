Bitkin halde bulunan kirpi tedaviye alındı



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, Merve Akdağ (30) evinin bahçesinde bitkin halde bulduğu kirpiyi veteriner hekime götürerek, tedavisini yaptırdı.

Bartın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Hukuk Bölümü öğretim görevlisi Merve Akdağ, Orduyeri Mahallesi´ndeki evinin bahçesinde bitkin halde kirpi gördü. Bahçesinde sokak kedilerini ve köpeklerini besleyen Akdağ, kirpiyi bir kutuya koyarak, okula getirdi. Akdağ, beslenme çabalarına yanıt vermeyen kirpiyi Veteriner Hekim Olcay Ortakçı´ya götürdü. Ortakçı, kirpinin beslenme güçlüğü çektiğini tespit etti. Kuvöze konulan kirpi tedaviye alındı. Dişi yavru kirpi tedavisinin artından doğal ortamına salınacak.

Kirpinin bitkin düştüğünü gördüğünü belirten Merve Akdağ, "Gün boyunca kirpiyi sobanın kenarında ısıttık ama başaramadık. Bizde veteriner hekime getirmeye karar verdik. Sonuçta sokak hayvanlarımıza baktığımız için bu durumlara hassasiyet gösteriyoruz. İlk kez bir kirpiyi veteriner hekime getirdik. Muhtaç gördüğümüz bir canlıya mutlaka sahip çıkmamız gerekir" dedi.

Kirpinin vücudunda hiçbir yarasının olmadığını söyleyen Olcay Ortakçı, "Kirpimizin şu anda bir enfeksiyonu olduğunu düşünüyoruz. Bizlere güvenmediği için kendisini kapatmış durumda ama sağlık durumu gayet iyi. Zaman zaman değişik hayvanları bize getiriyorlar, ama böyle hasta olarak ilk kez kliniğimize bir kirpi getirildi." diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-11-21 08:22:13



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