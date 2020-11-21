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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçesinde bulduğu yavru kirpiyi veteriner hekime emanet etti

İHA

Bahçesinde bulduğu yavru kirpiyi veteriner hekime emanet etti

Bartın’da yaşayan Öğretim görevlisi Merve Akdağ evinin bahçesinde hareketsiz halde bulduğu kirpiyi tedavi için Veteriner Hekime emanet etti.
Bartın’ın Orduyeri Mahallesinde yaşayan ve Bartın Üniversitesinde Öğretim görevlisi olarak görev yapan Merve Akdağ sabah işe gitmek üzere evinden çıkınca bahçesinde hareketsiz halde bir kirpi buldu. Hareket edemeyen kirpiyi güvenli şekilde bulunduğu yerden alıp korunaklı bir çantaya koyan Akdağ, iş yerine getirip gün boyunca ilgilenerek ısıtıp beslemeye de çalıştı.
Tüm uğraşlarına karşın kirpinin iyileşmediğini fark eden Akdağ, kirpiyi tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğal ortamına salınmak üzere veteriner hekime emanet etti.
Bahçelerinde buldukları kirpiyi köpeklerinin havlaması üzerine fark ettiklerini söyleyen Akdağ, “ Yaralı olduğunu, kıpırdamadığını fark ettik. Gün boyunca tuttuk, ısıttık, sobanın önünde bekledik. Kendine gelmeyince de artık hocamıza getirdik. İnşallah iyi olur. İyi olana kadar tutacağız sonrada doğal ortamına salacağız tekrar. Kirpi, kedi, köpek, kuş, balık hatta fare bile hiç fark etmez. Bizim nasıl bir hayatımız canımız varsa, parmağımız kesildiğinde canımız acıyorsa inanın onlarında bizim gibi acıyor. Yavrularından ayrıldıklarında bizim kadar üzülüyorlar. O yüzden hiç fark etmez. Lütfen muhtaç gördüğümüz bir canlıya kafamızı çevirmeyelim. Yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışalım onlar için" dedi.
Yaban hayvanlarına karşı ilgi artıyor
İnsanların son dönemlerde yabani hayvanlara karşı ilgisinin arttığını, kirpi, tilki ve çakal gibi hayvanlarında tedavi için kliniğe getirilebildiğini söyleyen Veteriner Hekim Ortakçı, “Tilki de oluyor çakal da oluyor. Son dönemlerde gerek medyanın gerekse üzerinde durulan politikalardan dolayı insanların sokak hayvanlarına, yaban hayvanlarına karşı ilgisi artıyor. Son zamanlarda hele hele bir iki yıldır daha fazla şekilde yaralı hayvan, sadece kedi köpek olarak değil farklı yaban hayvanlarını kliniğimize getirenler oluyor. Ya da nereye götüreceğiz diye arayanlar ve yardım isteyenler oluyor. Daha önce yavru bir kirpi getirmişlerdi. “Nasıl besleyeceğiz?” diye getirmişlerdi. Ama bu şekilde hasta bir kirpi ilk defa getiriliyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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