Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çetin Murat Hazar ile Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Özkan Avcı editörlüğünde hazırlanan İletişim Kuramları kitabı raflardaki yerini aldı.

Farklı ideolojik, kültürel, ekonomik, psikolojik veya sosyal teorileri uygulamak için geliştirilen çeşitli metodolojik yaklaşımlardan oluşan ve birçok bilim dalından beslenen İletişim Kuramları kitabı okuyucuların beğenisine sunuldu.

Titiz ve yoğun bir çabanın ürünü olan kitap, Gazi Kitabevi tarafından yayımlandı. Kitap, bu alanda bilimsel araştırmalar yapmak ya da temel bilgileri edinmek isteyen okuyucular ve özellikle iletişim alanında öğrenim gören öğrenciler için önemli bir kaynak görevi üstlenecek.

Kitapta Lasswell’in İletişim ve Propaganda Modelinden, günümüze vurgu yapan McLuhan'ın Küresel Köy Teorisi ile Castells'in Ağ Toplumu Teorisine kadar birçok kuram kapsamlı bir şekilde okuyuculara sunuluyor. 834 sayfalık kitapta kuramların yanında, bu kuramların temsilcilerine ve güncel olarak kuramla ilgili yapılan çalışmalara da yer veriliyor.

Kitap için hazırlanan tanıtım yazısında da iletişim kuramlarının önemine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “İletişim Kuramları, farklı ideolojik, kültürel, ekonomik, psikolojik veya sosyal teorileri uygulamak için geliştirilen çeşitli metodolojik yaklaşımlardan oluşmakta ve birçok bilim dalından beslenmektedir. İletişim kuramlarının kökenlerine bakıldığında sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji gibi çeşitli bilim dallarında çalışmalar yürüten önemli isimlerin alanlarında kazandıkları tecrübelerini iletişim bilimlerine taşıdıkları görülmektedir. Kitapta Lasswell, Lazarsfeld, Berelson, Gaudet, Hovland, White, Shannon, Weaver, Heider, Newcomb, Osgood, Tannenbaum, Festinger, Westley, MacLean, Berne, Nash, Schramm, J. Riley, M. Riley, Rogers, McCombs, Shaw, Lippmann, Maletzke, Gerbner, Comstock, Tichenor, Donohue, Olien, Goffman, NoelleNeumann, Katz, BallRokeach, DeFleur, Gramsci, Adorno, Horkheimer, Debord, Althusser, Foucault, Baudrillard, Habermas, Thompson, Hoggart, Williams, Hall, Saussure, Peirce, McLuhan ve Castells’in ele aldıkları düşünceler etrafında kuramlar okuyuculara sunulmaktadır.”

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