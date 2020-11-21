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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra Kalesi’nde onarım çalışmaları tamamlanıyor

İHA

Amasra Kalesi’nde onarım çalışmaları tamamlanıyor

Bartın'ın 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip turistik ilçesi Amasra'da, Roma döneminde inşa edilen Amasra Kalesi'nde Eylül ayında başlayan onarım ve restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Roma döneminde inşa edilen, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amasra Kalesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bartın Valiliği koordinasyonunda Eylül ayında başlatılan onarım ve restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.
Amasra Kalesi'nin surlarında kısmi çökmeler yaşanmış ve suların arasına kadar uzanan ağaç kökleri nedeniyle kalenin bazı bölümlerinde hasarlar oluşmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen hasar tespit çalışmalarının ardından Amasra Kalesi'ndeki acil müdahale gerektiren bölümler belirlenirken bu bölümlerin onarım ve restorasyonu için çalışmalar Eylül ayında başlatılmıştı.
2013 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan, Roma döneminin yanı sıra Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemine ait izlerin korunduğu Amasra Kalesi’nde yıkılan burçların yanı sıra surlarda ve kale taşlarında onarım ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Burçların onarımı ve restorasyonunda eski usullere uygun olarak Horosan harcı kullanıldı.
Kalenin Boztepe mevkiinde yürütülen çalışmalar sonucunda burçlara ve surlara zarar veren ağaç kökleri ile birlikte çeşitli bitkilerinde temizlenmesi sağlandı. Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği Amasra Kalesi içerisinde yer alan Cenavo Şatosu’nda devam eden onarım ve restorasyon çalışmalarında da sona yaklaşıldı. İlerleyen tarihlerde hasar tespit çalışmaları sonucu hazırlanan plan kapsamında Amasra Kalesi’nin farklı noktalarında onarım, restorasyon ve ışıklandırma gibi çalışmalara devam edilmesi planlanıyor.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran tarihi kalede sona yaklaşılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Amasra Kalesi UNESCO Geçici Miras Listesinde olan bir kalemiz. Yıllar içerisinde dalgalar ve doğal sebeplerle oluşan hasarlar vardı. Bunlarla alakalı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bartın Valiliği organizasyonunda bir burcumuzda tadilat çalışması yapıldı. Eski usullere göre, Horosan harcı ile birlikte. Bundan sonrada inşallah ot temizliği ve kale burçlarındaki diğer noktalarda bakım onarım yapılmasını bekliyoruz" dedi.

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