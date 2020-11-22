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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da sınav maratonu: Kimisi geç kaldı, kimisi yanlış okula geldi

İHA

Bartın’da sınav maratonu: Kimisi geç kaldı, kimisi yanlış okula geldi

Tüm yurtta olduğu gibi Bartın’da da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başlarken sınava geç kalanlar gibi yanlış okula gelen adaylar oldu.
KPSS'ye girecek olan adaylar, erken saatte sınav olacakları okulların önüne geldi. Adaylar, korona virüs tedbirleri kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tek tek içeri alındı. Bazı adaylar sınava son saniyede yetişti.
Sınavların yapıldığı okullarda görevli kolluk kuvvetleri ve memurlar adayların mağdur olmaması için son dakikalarda okul çevresine ulaşan adaylara ‘acele edin’ uyarılarında bulundu. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde ise kapılar kapandı ve sınav salonlarında yerlerini alan adaylar için KPSS maratonu başladı. Adaylar içeride ter dökerken, adayların velileri ve yakınları da okul çevrelerinde bekledi.

Yanlış okula gelenler oldu
Adaylardan bazılarının okul girişlerinde yapılan kontrollerde yanlış okula geldikleri tespit edildi. Uyarılan adaylar sınava girecekleri okula yetişebilmek için adeta maratoncular gibi koştu. Sınava geç kalan adaylar da oldu. Saat 10.00’dan sonra sınava girecekleri okullara ulaşan adaylar içeriye alınmadı.
Oğlunun uzun süredir sınava hazırlanmasına karşın sınava yetişemediğini ve sınav salonuna alındığını söyleyen bir baba, “Benim çocuğum ne zamandır çalışıyor buna. Saat 10.00’da sokağa çıkma yasağı var. Yazıyormuş, belki de yazıyor ama çok ufak yazılarla yazıldığı için dikkatte çekmiyor. Böyle bir yazının özellikle en başta ya da en sonda büyük harflerle özel not düşülerek açıklanması lazım. Arkadaşlarla da şahit olduk hatta yanlış okula girdik. O yüzden tekrar geldik buraya masalar kaldırılıyormuş” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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