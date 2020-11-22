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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dev domuz avcılardan kaçamadı

İHA

Dev domuz avcılardan kaçamadı

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca devlet avlağında gerçekleştirilen domuz avında avlanan domuz, büyüklüğü ile dikkat çekti.
Osman Özer, Kerim Ulusoy, Hayrettin Özer, Sabahattin Özer, Ersin Ünal, Refik Çiçek ve Hüseyin Yılmaz’dan oluşan av ekibi Kumluca’daki devlet avlağında avlandı.
Avcılık konusunda gerekli izinleri olan ekibin avladıkları domuz boyutu ile görenleri şaşırttı.

"Birinci önceliğimiz tedbir"
Av ekibinden Osman Özer, avcılığın gerekli izinler ve yasal çerçevede gerçekleşmesi gerektiğini ifade ederek, “Doğal yaban hayatının sürdürülebilir olması için avcılığın gerekli izinler ve yasal çerçevede gerçekleşmesi çok önemli. Ayrıca, olası kazalara karşı da çok dikkatli olunması gerekiyor. Biz de bu izinler ve yasalar çerçevesinde avlanıyoruz. Avlanırken birinci önceliğimiz herhangi bir kazaya meydan vermemek için emniyet ve tedbir oluyor. Kumluca bölgesinde yaptığımız avda oldukça iri bir domuz avladık. Daha büyük avların da olduğu zamanlar oluyor. Avcılığa meraklı herkesin yasal kurallara ve mevzuatlara uygun şekilde avlanmasını bekliyoruz. Tüm av meraklılarına da kazasız belasız avlar diliyoruz” dedi.

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