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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun’un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

İHA

Rektör Uzun’un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm öğretmenlerin ve öğretmen adayı öğrencilerin günlerini kutladı.
Rektör Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla istikbalimizin mimarları olacak çocuklarımızı bilgi ve şefkat ile yoğurarak yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerimizin günlerini en içten duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler, sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır’ sözüyle de işaret ettiği gibi yeni nesillerin niteliği hiç şüphesiz onları yetiştiren öğretmenlerin niteliğiyle özdeş olacaktır. Sadece eğitimöğretim süreciyle edinilen bilgilerle değil, tecrübe ve irfanla çocuklarımıza milli bir şuur kazandırma noktasında da katkı sağlayan öğretmenlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Fedakârlık ve özveriyle çalışarak toplumumuzun kanaat önderleri olan öğretmenlerimiz, çocuklarımızın ülkemize ve insanlığa önemli değerler katan bireyler olarak yetiştirilmesinde büyük bir rol oynamaktadır.
Bu bilinçle bizler de Üniversitemizde geleceğin öğretmenlerini yetiştirmekte ve donanımlı bireyler olarak mezun etmek için büyük gayret göstermekteyiz. Onlara göreve başladıkları ilk günden itibaren yorulmadan, sevgi ve ilgiyle gelecek kuşaklarımızı bilgiye kavuşturmalarını ve mesleklerine sımsıkı sarılmalarını istemekteyiz. Tarihini bilen ve medeniyet değerlerini özümsemiş gençlerimizin yetiştirilmesinde üstlendikleri rol ile üreten Türkiye’ye değer katacak çocuklarımızın sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmesine önem veriyoruz. Yarınlarımızı bu şuurla inşa edecek gençlerimizle geleceğimizin daha aydınlık olacağına yürekten inanıyoruz.
Bu düşüncelerle; Başöğretmenimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Anadolu’nun dört bir yanında büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışan tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın da ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlık ve başarı diliyorum.”

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