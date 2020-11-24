24 Kasım öğretmenler günü için klip çalışması yaptılar

Bartın Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel hazırlanan klip çalışması izleyenler tarafından büyük beğeni kazandı.

Büyük fedakarlıklar, gayret ve özveri göstererek çalışan, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri yarınlara hazırlayıp yetiştiren öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Gününde farklı bir hediye sunmak isteyen Bartın Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ‘Benim Adım Öğretmen’ isimli şarkı seslendirilip klip çekildi.

Durmuş Ali Özbek’in kaleme aldığı ‘Şehit Öğretmen Notları’ şiiri ile başlayan klipte Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerine de yer verilirken; bağlama, yan flüt, org, çello, keman, gitar gibi enstrümanlar kullanıldı. Okul Müdürü Durak Doğan ve okul idarecilerinin koordinasyonunda çekilen klipte öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerde yer aldı.

Söz ve müziği Aysel Cihan Karaman'a ait olan Benim Adım Öğretmen klibinin çekimleri Bartın’ın tarihi ve turistik mekanlarında gerçekleştirildi. Klipte müzik öğretmenleri Şeniz Yeni, Fatih Aybars Pala, Ayşe Tunçer, Neslihan Yerlikaya Pala, Burak Karakoç, Kamuran Aksoy, edebiyat öğretmeni Güzide Hekimoğlu, tarih öğretmeni Ayşegül Süllü Çelen, İngilizce öğretmeni Eylül Bulut, öğrencilerden Berkecan Misoğlu, Sudenaz Çelik, Seda Nur Çetinoğlu, Halil Yılmaz, Selanur Berberoğlu enstrüman ve sesleriyle klip çekimine katkı verdiler.

Beğeni kazanan klibin çekim ve montajları Ersoy Bank, stüdyo kayıtları ise İlker Güneş tarafından gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.