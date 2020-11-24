Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi’nde görev değişimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi’nde görev değişimi

İHA

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi’nde görev değişimi

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Bülent Karakaş, düzenlenen çevrimiçi törenle görevi Prof. Dr. Handan Ucun Özel’den devraldı.
Gerçekleştirilen çevrimiçi devirteslim töreninde konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yeni görevinden dolayı Prof. Dr. Bülent Karakaş’ı tebrik ederken, göstermiş olduğu gayret ve sunduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Handan Ucun Özel’e de teşekkür etti.
Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunma hedeflerimiz var. Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyonla kalite arayışımızı daha da hızlandırdığımız bu dönemde ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İç ve dış paydaşlarımızla güç birliği yaparak sürdürdüğümüz bu yolculukta Fen Fakültemiz önemli bir noktada durmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmalar ile ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ konusunda stratejimizi başarılı bir şekilde ilerletmenin ve bunu sürdürülebilir kılmanın gayreti içerisindeyiz. Bartın Üniversitesi olarak çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bu düşüncelerle bugüne kadar sunduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Handan Ucun Özel’e teşekkür ederim. Fen Fakültemizin yeni dekanı Prof. Dr. Bülent Karakaş hocamıza da yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen törene katılan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise daha önce dekanlık görevinde bulunduğu Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerçekleştirilen çalışmalardan gurur duyduğunu ifade etti.
Karadağ, “Bartın Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi kardeş iki yükseköğretim kurumu olarak ülkemizin kalkınmasına destek oluyor. İrtibatı koparmıyoruz ve ihtisaslaşan iki üniversite olarak iş birliğimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda devirteslim töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz toplantıda birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz Prof. Dr. Handan Ucun Özel hocamıza teşekkür ediyor, Prof. Dr. Bülent Karakaş hocamıza ise yeni görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geleceğin öğretmenleri çevrimiçi etkinlikte bir araya geldi
YEREL HABERLER Geleceğin öğretmenleri çevrimiçi etkinlikte bir araya ...
Bartın Üniversitesi öğrencileri “Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması”nda birinci oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencileri “Üniversitelerarası ...
24 Kasım öğretmenler günü için klip çalışması yaptılar
YEREL HABERLER 24 Kasım öğretmenler günü için klip çalışması ...
Bartın’da inşa edilecek 158 TOKİ konutu için yapım ihalesi yapılacak
YEREL HABERLER Bartın’da inşa edilecek 158 TOKİ konutu için yapım ...
Rektör Uzun’un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Uzun’un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Dev domuz avcılardan kaçamadı
YEREL HABERLER Dev domuz avcılardan kaçamadı
Bartın’da sınav maratonu: Kimisi geç kaldı, kimisi yanlış okula geldi
YEREL HABERLER Bartın’da sınav maratonu: Kimisi geç kaldı, kimisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X