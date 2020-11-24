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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin öğretmenleri çevrimiçi etkinlikte bir araya geldi

İHA

Geleceğin öğretmenleri çevrimiçi etkinlikte bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinliklerinde geleceğin öğretmenleri bir araya geldi.
Bartın Üniversitesi’nde “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla Eğitim Fakültesi tarafından “Eleştirel Düşünme ve Engelleri”, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından ise “Öğretmen Hayatı Değiştirir” adlı çevrimiçi etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, tüm öğretmenlerin ve öğretmen adayı öğrencilerin günlerini kutladı.
Bartın Üniversitesi’nde geleceğin öğretmenlerinin yetiştirildiğinin altını çizen Rektör Uzun, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla istikbalimizin mimarları olacak çocuklarımızı bilgi ve şefkat ile yoğurarak yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerimizin günlerini en içten duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler, sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır’ sözüyle de işaret ettiği gibi yeni nesillerin niteliği hiç şüphesiz onları yetiştiren öğretmenlerin niteliğiyle özdeş olacaktır. Sadece eğitimöğretim süreciyle edinilen bilgilerle değil, tecrübe ve irfanla çocuklarımıza milli bir şuur kazandırma noktasında da katkı sağlayan öğretmenlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu bilinçle bizler de Üniversitemizde geleceğin öğretmenlerini yetiştirmekte ve donanımlı bireyler olarak mezun etmek için büyük gayret göstermekteyiz. Onlara göreve başladıkları ilk günden itibaren yorulmadan, sevgi ve ilgiyle gelecek kuşaklarımızı bilgiye kavuşturmalarını ve mesleklerine sımsıkı sarılmalarını istemekteyiz. Yarınlarımızı inşa edecek gençlerimizle geleceğimizin daha aydınlık olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.
Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Eleştirel Düşünme ve Engelleri” adlı konferans Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuriye Semerci tarafından verildi. Semerci, insanları diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden birisinin düşünme olduğunu belirterek, eleştirel düşünme ve buna engel olan faktörlerden bahsetti.
Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Öğretmen Hayatı Değiştirir” adlı etkinlikte ise Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanları tarafından tecrübe paylaşımı yapıldı. Öğrencilere de söz verilen etkinlikte karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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