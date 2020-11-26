Bartın'da koronavirüs hastalarına barkodlu bileklik takıldı



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Valiliği koronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslıların takibi için barkodlu beyaz ve kırmızı bileklik uygulamasını başlattı.

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif çıkan ve temaslılarının takibini kolaylaştırmak için barkodlu bileklik uygulamasına geçilmesine karar verdi. Bileklik işlemi Sağlık Müdürlüğü´nün 10 ekip 60 kişilik filyasyon ekipleri tarafından uygulanmaya başlandı. Ekipler, evde tedavileri devam eden pozitif hastalara kırmızı barkodlu bileklik, temaslılara ise beyaz bileklik taktı. Bilekliklerde bulunan barkod sayesinde hastaların ilaçların izlemi ve tedavi süreci de takip ediliyor. Bartın genelinde şu ana kadar test sonucu pozitif çıkan 211 kişiye kırmızı bileklik, pozitif vakalar ile temaslı olan 287 kişiye de beyaz bileklik takıldı.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2020-11-26 11:59:04



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