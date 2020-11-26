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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pozitif vakalar ile temaslılara bileklik takma uygulaması başladı

İHA

Pozitif vakalar ile temaslılara bileklik takma uygulaması başladı

Bartın’da pozitif vaka ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamak, öte yandan yapılan tedavileri ve verilen ilaçları barkoda yükleyerek, izlem ve tedavi sürecini takip etmek amacıyla bileklik takma uygulaması başlatıldı.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan; Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberinde belirtilen hükümler çerçevesinde Covid19 test sonucu pozitif vakalar ile temaslılarının takibine katkı sağlamak amacı ile bileklik takma uygulamasına Bartın’da başlanıldı.
Barkotlu bileklik uygulamasının başladığı Bartın’da İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekiplerince yapılan çalışmalarda şu ana kadar Covid19 test sonucu pozitif çıkan 211 kişiye kırmızı bileklik, pozitif vakalar ile temaslı olan 287 kişiye ise beyaz bileklik takıldı.
Filyasyon çalışmaları ile tespit edilen pozitif vaka ve bu vakaların temaslılarına takılacak barkotlu hasta bileklikleri İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince izolasyon süresi içerisinde hiçbir surette çıkartılamayacak.
Ev izolasyonunu takip eden ekipler kontrollerinde bileklik kontrolü de yapacak. Bilekliği çıkardığı tespit edilenler ile kolunda hasta bilekliği olduğu halde sokağa çıkan şahıslara karantina kurallarını ihlal etmelerinden dolayı idari ve adli işlem başlatılacak. Ayrıca bu kişilerin karantina yurduna sevk edilecek.
Öte yandan, kolunda bileklik olduğu halde izolasyon kurallarını ihlal ederek işletmelerden mal ve hizmet talep eden kişilere İl genelindeki işletmeler tarafından hiçbir surette mal ve hizmet sunulamayacak. Bu kişilere hizmet sunan işletmeler hakkında ise idari ve adli işlem başlatılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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