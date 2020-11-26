Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK’ın 'Alan Bazlı Yetkinlik Haritasında' en iyiler arasında

Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından yayımlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasında ihtisaslaşma alanını da kapsayan 6 alanda en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

TÜBİTAK’ın üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasının ikincisi yayımlandı. 2014 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 160 yükseköğretim kurumunun değerlendirmeye alındığı çalışmada 131 teknoloji alt alanına yer verildi. TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmayla ortaya konulan değerlendirmede Bartın Üniversitesi hacim ve kalite yetkinlik göstergelerinde “Modelleme ve Simülasyon”, “Arıtma Teknolojileri”, “İnşaat Mühendisliği”, “MakineİmalatAkışkan Gücü, Dinamiği ve Akışkan Makineleri”, “MalzemeYüzey, Kaplama ve Filmler” ve “Ormancılık, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği” alanlarında en iyi üniversiteler arasında yer aldı. ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Bartın Üniversitesi’nin öne çıktığı alanların ‘Bölgesel Odaklı’ çalışma alanlarını kapsaması da dikkat çekti.



“Sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz”

Üniversite olarak sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri geleceğe kararlı adımlarla yürümektedir. Her günü bir öncekinden daha iyi olması için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Bu noktada TÜBİTAK tarafından yayımlanan ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ çalışmasını önemsiyor, yetkinliğimizin farkında olma konusunda da değerli buluyoruz. Yapılan değerlendirme ile öne çıkan alanlarımızın ihtisaslaşma kapsamındaki hedeflerimize dönük bir öngörü sağlaması da önem arz etmektedir. İnanıyorum ki 20142018 yılları arasındaki yayın sayıları ve 20142019 yılları arasındaki proje sayıları dikkate alınarak yapılan bu değerlendirmedeki yerimiz önümüzdeki yıllarda daha da iyileşecektir. Çünkü sürdürülebilir bir şekilde gelişim kaydettiğimiz Üniversitemizde, yayın sayılarımız son üç yılda 3 kata yakın bir yükseliş göstermiştir. Proje sayılarımızı da her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. 2017 yılında kabul edilen TÜBİTAK projesi 2 iken 2020 yılı daha bitmeden kabul edilen proje sayımız 15’e ulaşmıştır. Ayrıca 2020 yılı 1. çağrı döneminde dijitalleşme ve bölgesel kalkınma odağında hazırlanan 3 TÜBİTAK1001 projesiyle desteklenen Üniversitemiz, ihtisaslaşan üniversiteler arasında ilk sırada yer almayı başarmıştır. Son 4 yılda (20172020Ekim) 25 TÜBİTAK, 16 BAKKA, 240 BAP, 1 Avrupa Birliği ve 84 TÜBİTAK2209 öğrenci projesi kabul edilmiştir. Bu düşüncelerle oluşturdukları stratejilerle bizleri hep daha iyisini yapma yönünde teşvik eden ve ‘Alan Bazlı Yetkinlik Haritası’ ile durumumuzu görmemizi sağlayan TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olarak kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri daima destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi

“Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasının amacı, üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlamaktır. Yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 20142018, projelere ilişkin veriler için 20142019 dönemi baz alınarak değerlendirilmiştir. 2014 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 160 üniversite değerlendirmeye alınmıştır. Göstergelere ilişkin veriler, Türkiye ve dünya için ayrı ayrı Scopus veri tabanı ve SciVal programı vasıtasıyla temin edilmektedir. Proje verileri için TÜBİTAK veri tabanı kullanılmış; üniversitelerin gerek ulusal gerekse uluslararası proje verileri hesaplamalara dâhil edilmiştir. Alanlar ve üniversiteler için hesaplama yapılırken ilgili alanda bir üniversitenin en az 3 yayını ve 3 yazarı olması kısıtlaması uygulanmıştır. Üniversite yetkinlik analizi kalite ve hacim göstergeleri temelinde gerçekleştirilmiş olup, kalite göstergeleri yüzde 60, hacim göstergeleri ise yüzde 40 ağırlığa sahip olarak hesaplanmıştır.

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