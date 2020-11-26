Bartın'da ev ziyaretine ceza



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde akrabalarının evine misafirliğe giden ve misafir kabul eden 5 kişiye 3 bin 150´şer TL ceza yazıldı.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kasım ayının başında hastalığın yayılmasını önlemek için akraba ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verdi. Bu kapsamda denetimlerini artıran jandarma ekipleri, Ulus ilçesi Hisar köyünde denetim yaptı. Akşam saatlerinde yapılan denetimlerde M.Y.´nin akrabası H.A.'nın evine misafirliğe gittiği belirlendi. Aynı köydeki başka bir evde akrabaları F.Y.'ye misafirliğe giden H.Y. ve A.Y. olduğu görüldü. Ev sahipleri H.A., F.Y. ile misafirliğe giden M.Y., H.Y. ve A.Y'ye 3 bin 150´şer TL idari para cezası uygulandı. 3 kişi jandarma ekipleri tarafından evlerine gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR

2020-11-26 20:22:44



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