Otelde eğlenenlere 161 bin TL ceza 



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´ın İnkum tatil beldesindeki bir otelde eğlence düzenlendiği sırada jandarma baskın yaptı. Restoranda bulunan 35 kişi ve otel işletmecisine toplam 161 bin TL ceza kesildi.

İnkum tatil beldesindeki bir otelde eğlence yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri baskın düzenledi. Jandarma ekipleri otelin restoranında eğlence düzenleyen 35 kişiye sosyal mesafe, maske takmamak suçlarından toplam 114 bin TL, ayrıca otel işletmecisine de 7 kişinin otel kaydını bildirmemesi nedeniyle, sosyal mesafe kurallarına riayet etmemek ve kapalı mekanda sigara içilmesi ile canlı müzik yaptırmaktan dolayı 47 bin TL ceza kesildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-11-29 12:04:56



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