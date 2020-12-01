Bartın’a özgü 6 lezzet coğrafi işaretle tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’a özgü 6 lezzet coğrafi işaretle tescillendi

İHA

Bartın’a özgü 6 lezzet coğrafi işaretle tescillendi

Bartın Belediyesi, Türk Patent Kurumu’na başvuruda bulunarak kente özgü 6 farklı yöresel tadın coğrafi işaretle tescillenmesini sağladı.
Türk Patent Kurumu tarafından, Bartın'a özgü lezzetler arasında yer alan pirinçli mantı, tatlı börek, incir donduması, beyaz baklava, kabak burması ve ağda tatlısına Coğrafi İşaret Tescil belgesi verildi.
Bartın Belediyesinin başvuruları sonucu Bartın’a özgü lezzetlerden pirinçli mantı, tatlı börek, incir donduması, beyaz baklava, kabak burması ve ağda tatlısı Türk Patent Kurumu tarafından Bartın adına Coğrafi İşaret Tescil belgesi ile tescillendi.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın pirinçli mantı, tatlı börek, incir donduması, beyaz baklava, kabak burması ve ağda tatlısı gibi Bartın’a özgü lezzetlerin tescillenmesi için üç yıldır çalışma yaptıklarını söyledi.

Bizim bölgemize has ürünler
Başkan Akın Coğrafi İşaret Tescil belgesi alınan tatlı ve börek türlerinin Bartın’a has ürünler olduğunu vurgulayarak, “Bizim bildiğimiz 65 adet türde bize has yemek var bizim bildiğimiz şu an itibarıyla. Zaman zaman bunların Bartın’da sunumlarını yaptık ama coğrafi işaretleme almamıştık. Coğrafi işaretleme artık bizim patentimiz, Bartın’ın malı demektir. Satışını yaparken de bunun bir sunumu ve tarifi var. O tarife uyarak herkesin ticari satış yapması gerekiyor. Coğrafi işaretleme bunu gerektiriyor. Coğrafi işaretlemeleri aldığımız pirinçli mantı, tatlı börek, incir donduması, beyaz baklava, kabak burması ve ağda tatlısı için bizim bölgemize has ürünler.” Dedi.
Bartın’a özgü lezzetlerin unutulmadan gelecek nesillere de aktarılabilmesi için tescil başvurularında bulunmaya devam edeceklerini de söyleyen Başkan Akın, “Nasip olursa altı yedi tane daha başvuruda bulunacağız. Pumpum çorbası, Bartın tarhanası, ıspıt yemeği, maydonoz dolması, haluçka, katı yoğurtlu kulaklı makarna, şapşap köfte ve Bartın gözlemesi için başvurularımız olacak. İlk etapta bunlara coğrafi işaret almaya çalışacağız.” İfadelerinde bulundu.
Coğrafi İşaret Tescil belgesi alan ürünlerin tanıtımının ardından basın mensupları Bartın'a özgü yöresel lezzetleri tattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın mutfağının coğrafi işaretlerle tescillenen yemekleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Bartın mutfağının coğrafi işaretlerle tescillenen ...
Günde 300 bin maske üreterek, yurt dışına ihraç ediyorlar
YEREL HABERLER Günde 300 bin maske üreterek, yurt dışına ihraç ...
Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu
Karayoluna inen geyik görenleri hayrete düşürdü
YEREL HABERLER Karayoluna inen geyik görenleri hayrete düşürdü
Misafirliğe gittiler, kişi başı 3 bin 150’şer TL ceza yediler
YEREL HABERLER Misafirliğe gittiler, kişi başı 3 bin 150’şer TL ceza ...
Eğlence düzenlenen otelde virüs tedbirleri unutuldu Virüs tedbirleri hiçe sayıldı, 163 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Eğlence düzenlenen otelde virüs tedbirleri ...
Otelde eğlenenlere 161 bin TL ceza 
YEREL HABERLER Otelde eğlenenlere 161 bin TL ceza 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X