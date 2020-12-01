Bartın'da sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal edenlere ceza kesildi 

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kalırken, ilk saatlerde kısıtlamayı ihlal eden 7 kişiye idari para cezası uygulandı.
Bartın'da saat 21.00'de kısıtlamanın başlamasıyla sokak ve caddelerde polis ekipleri görev aldı. Sokakta olan araçlar ekipler tarafından durdurularak kontroller yapıldı. Kemerköprü Mahallesi´nde yapılan uygulamada, Türkmenistan uyruklu Bartın Üniversitesi´nde öğrenim gören bir öğrenci, arkadaşına gittiği sırada denetimlere takıldı. Öğrenci sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını söyledi. Kısıtlamanın başlamasından itibaren 1,5 saat içerisinde Türkmenistan uyruklu öğrenci de dahil olmak üzere 7 kişiye 3 bin 150´şer TL ceza kesildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-12-01 23:07:30
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