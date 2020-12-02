Baba oğul 10 gün arayla koronadan vefat etti

Bartın'da korona virüse yakalanan baba oğul 10 gün arayla hayatlarını kaybetti. Korona virüse yakalanan aynı aileden başka bir kardeşin ise yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesi devam ediyor.

Bartın’da yaşayan Alim Yücetaş (76) 10 gün önce, Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da (56) geçtiğimiz gün korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı aileden Mehmet Yücetaş’ın (50) ise korona virüs nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Bartın’ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım 2020’de korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. 12 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gören Alim Yücetaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yücetaş’ın cenazesi Yanaz köyündeki aile kabristanında tedbirler altında toprağa defnedildi.

Korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren Alim Yücetaş’ın Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da korona virüse yakalandı. Mustafa Yücetaş, babasının vefatının sadece 10 gün sonrasında yaşamını kaybetti. Almanya’dan Türkiye’ye getirilen cenaze Bartın’ın Yanaz köyünde toprağa defnedildi.

Aynı aileden Mehmet Yücetaş’ın da 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana korona virüs nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

10 gün arayla iki can kaybı yaşayan Yücetaş ailesi, hastanede tedavisi devam eden Mehmet Yücetaş’tan gelecek güzel haberi umutla bekliyor.

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