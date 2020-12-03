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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aynı aileden üçüncü kişi de koronadan hayatını kaybetti

İHA

Aynı aileden üçüncü kişi de koronadan hayatını kaybetti

Bartın’da korona virüsten dolayı tedavi görürken hayatını kaybeden Alim Yücetaş’tan (76) sonra önce Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş (56), ardından ise Bartın’da yaşayan oğlu Mehmet Yücetaş (50) hayatını kaybetti.
Bartın’ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım 2020’de korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Alim Yücetaş 12 gün boyunca yoğun bakım servisinde devam eden tedavisine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yücetaş’ın cenazesi Yanaz köyündeki aile kabristanında tedbirler altında toprağa defnedildi.
Alim Yücetaş’ın Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da korona virüse yakalandı. Mustafa Yücetaş, babasının vefatından sadece 10 gün sonrasında hayatını kaybetti. Almanya’dan Türkiye’ye getirilen cenaze Bartın’ın Yanaz köyünde aile kabristanında toprağa verildi.
Alim Yücetaş’ın Bartın’da yaşanan diğer oğlu Mehmet Yücetaş'ın da yakalandığı korona virüse karşı 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini gece saatlerinde kaybettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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