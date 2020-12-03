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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19'a yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

İHA

Covid-19'a yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Bartın’da yaşayan Alim Yücetaş’ın (76) 11 gün önce korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş (56) 3 gün önce, Bartın’da yaşayan oğlu Muhammet Yücetaş (50) ise bugün virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bartın’ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım 2020’de korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Alim Yücetaş yoğun bakım servisinde günlerce devam eden tedavisine rağmen kurtarılamayarak 23 Kasım 2020 tarihinde yaşamını yitirdi. Yücetaş’ın cenazesi Yanaz köyündeki aile kabristanında tedbirler altında toprağa defnedildi.
Alim Yücetaş’ın Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da korona virüse yakalandı. Mustafa Yücetaş ise 3 gün önce yaşamını yitirdi.
Alim Yücetaş’ın Bartın’da yaşayan diğer oğlu Muhammet Yücetaş’ın da yakalandığı korona virüse karşı 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.
Baba ve oğullarının cenazeleri Yanaz köyündeki köy mezarlığında yan yana defnedildi.
Virüs nedeniyle dedesini, amcasını ve babasını kaybeden 20 yaşındaki maden işçisi Emre Yücetaş herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, “Önceden biz de bu kadar aldırmıyorduk ama bu hastalığın kötü olduğu sonradan belli oluyor. 3 kişiyi arka arkaya kaybettik. Büyük acı içindeyiz. İlk başta dedemi kaybettik, arkasından amcamı sonrasında bugün de babamı kaybettik işte. Herkesin duyarlı olmasını bekliyorum. İlk başta önlem aldık, daha çok önlem almamız gerekiyor bunu anladık. Yoksa herkese bulaşır bu hastalık. Hastaneler zaten zor durumda. Daha çok duyarlı olmalıyız yani. Yoksa siz de bu hale gelebilirsiniz bilemiyoruz ki. Bugün bizde yarın sizde olabiliyor yani. Kimse üzülmesin. Bunun için erken önlem almalıyız" dedi.

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