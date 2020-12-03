Bartın TSO ‘bölgesel odaklı’ çalışmalarda lisansüstü öğrencilere destek veriyor

Bartın Üniversitesi ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) arasında yapılan protokol kapsamında şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik tez çalışmaları yapan lisansüstü öğrencilerine teşvik fonu veriliyor.

Bartın Üniversitesi’nde öğrenim görerek ‘bölgesel odaklı’ tez çalışmaları yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine teşvik fonu veriliyor. Bu kapsamda Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından alınan başvurular sonuçlandırıldı. Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 100/2000 programı doktora öğrencisi Özlem Yıldız “TR81 Düzey 2 Bölgesinde Orman Ürünleri sanayisinde Endüstriyel Simbiyoz Potansiyeli ve Sürdürülebilir Bir Endüstriyel Simbiyoz Ağı Tasarımı” başlıklı tezi ile 8 bin TL teşvik fonu almaya hak kazandı.

Yapılan başvuru sonucunda yapılacak tez çalışmasının şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik TSO Tez Teşvik Fonu İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından titiz bir değerlendirmenin sonucunda alındı. Kurulda, Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı başkanlığında, Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Temsilcisi Birol Cangi (İl Müdürü), Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Sena Kasapoğlu (Proje Dış Ticaret Akreditasyon Uzmanı), Bartın Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü ve aynı zamanda Bartın KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu yer aldı.

Toplantıya ayrıca Bartın TSO Genel Sekreteri Ahmet İncekara ve Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Bayram Dündar, Bartın Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği öğretim elemanı Prof. Dr. Bülent Kaygın ile tez sahibi 100/2000 programı doktora öğrencisi Özlem Yıldız sunum ve açıklamaları ile katılım sağladılar.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitesanayi iş birliğinin bölgesel kalkınmanın temel bir bileşeni olduğunu belirterek “Rekabetin daha da artmaya devam ettiği günümüzde üniversitekamusanayi iş birliktelikleri önem arz etmektedir. Rekabetin içerisinde ayakta kalabilmenin en önemli koşulu yeni fikirlerle birlikte ArGe ve ÜrGe çalışmalarıdır. Bu noktada Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle çalışmakta ve bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına destek olmaktayız. Bu düşüncelerle doktora öğrencimiz Özlem Yıldız’ı almaya hak kazandığı teşvik fonu dolayısıyla tebrik ediyor, yapacağı çalışmanın sektörel kalkınma noktasındaki çalışmalarımıza değer katacağına yürekten inanıyorum. Verdiği desteklerden dolayı Bartın Valimiz Sinan Güner’e, siyasi parti temsilcilerimize ve kamu kurum ile kuruluşlardan tüm yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu protokolle birlikte bölgemizin ve ülkemizin kalkınması noktasında yaptığımız tüm çalışmalarda yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Halil Balık’a ve tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bartın Üniversitesi’nin ihtisaslaşma çalışmalarıyla geleceğe kararlı adımlarla yürüdüğünün altını da çizen Rektör Uzun, “Türkiye’nin en büyük 5 yatırımından biri olan Filyos Vadisi Projesi, Karadeniz’in yanı sıra Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacaktır. Sultan 2. Abdülhamid’in hayali olan bu proje 2014 yılında Devlet Yatırım Programı ile gerçeğe dönüşmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği oldukça önemli bir projedir. Hem bölgemizin hem de ülkemizin lojistik imkânlarını güçlendirecek dev projeyle Filyos Limanı'nda yıllık yük kapasitesi 25 milyon ton olması beklenmektedir. Karadeniz’de keşfedilen doğal rezervleriyle birlikte buranın önemi daha da artmıştır. Çalışmaların hızla devam ettiği proje kapsamında Bartın Üniversitesi de akademik insan gücüyle katkı sunmak için büyük gayret göstermekte ve tüm enerjisiyle buraya yoğunlaşmaktadır” diye konuştu.

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