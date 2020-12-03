Bartın TSO ‘bölgesel odaklı’ çalışmalarda lisansüstü öğrencilere destek veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın TSO ‘bölgesel odaklı’ çalışmalarda lisansüstü öğrencilere destek veriyor

İHA

Bartın TSO ‘bölgesel odaklı’ çalışmalarda lisansüstü öğrencilere destek veriyor

Bartın Üniversitesi ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) arasında yapılan protokol kapsamında şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik tez çalışmaları yapan lisansüstü öğrencilerine teşvik fonu veriliyor.
Bartın Üniversitesi’nde öğrenim görerek ‘bölgesel odaklı’ tez çalışmaları yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine teşvik fonu veriliyor. Bu kapsamda Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından alınan başvurular sonuçlandırıldı. Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 100/2000 programı doktora öğrencisi Özlem Yıldız “TR81 Düzey 2 Bölgesinde Orman Ürünleri sanayisinde Endüstriyel Simbiyoz Potansiyeli ve Sürdürülebilir Bir Endüstriyel Simbiyoz Ağı Tasarımı” başlıklı tezi ile 8 bin TL teşvik fonu almaya hak kazandı.
Yapılan başvuru sonucunda yapılacak tez çalışmasının şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik TSO Tez Teşvik Fonu İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından titiz bir değerlendirmenin sonucunda alındı. Kurulda, Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı başkanlığında, Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Temsilcisi Birol Cangi (İl Müdürü), Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Sena Kasapoğlu (Proje Dış Ticaret Akreditasyon Uzmanı), Bartın Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü ve aynı zamanda Bartın KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu yer aldı.
Toplantıya ayrıca Bartın TSO Genel Sekreteri Ahmet İncekara ve Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Bayram Dündar, Bartın Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği öğretim elemanı Prof. Dr. Bülent Kaygın ile tez sahibi 100/2000 programı doktora öğrencisi Özlem Yıldız sunum ve açıklamaları ile katılım sağladılar.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitesanayi iş birliğinin bölgesel kalkınmanın temel bir bileşeni olduğunu belirterek “Rekabetin daha da artmaya devam ettiği günümüzde üniversitekamusanayi iş birliktelikleri önem arz etmektedir. Rekabetin içerisinde ayakta kalabilmenin en önemli koşulu yeni fikirlerle birlikte ArGe ve ÜrGe çalışmalarıdır. Bu noktada Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle çalışmakta ve bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına destek olmaktayız. Bu düşüncelerle doktora öğrencimiz Özlem Yıldız’ı almaya hak kazandığı teşvik fonu dolayısıyla tebrik ediyor, yapacağı çalışmanın sektörel kalkınma noktasındaki çalışmalarımıza değer katacağına yürekten inanıyorum. Verdiği desteklerden dolayı Bartın Valimiz Sinan Güner’e, siyasi parti temsilcilerimize ve kamu kurum ile kuruluşlardan tüm yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu protokolle birlikte bölgemizin ve ülkemizin kalkınması noktasında yaptığımız tüm çalışmalarda yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Halil Balık’a ve tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Bartın Üniversitesi’nin ihtisaslaşma çalışmalarıyla geleceğe kararlı adımlarla yürüdüğünün altını da çizen Rektör Uzun, “Türkiye’nin en büyük 5 yatırımından biri olan Filyos Vadisi Projesi, Karadeniz’in yanı sıra Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacaktır. Sultan 2. Abdülhamid’in hayali olan bu proje 2014 yılında Devlet Yatırım Programı ile gerçeğe dönüşmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği oldukça önemli bir projedir. Hem bölgemizin hem de ülkemizin lojistik imkânlarını güçlendirecek dev projeyle Filyos Limanı'nda yıllık yük kapasitesi 25 milyon ton olması beklenmektedir. Karadeniz’de keşfedilen doğal rezervleriyle birlikte buranın önemi daha da artmıştır. Çalışmaların hızla devam ettiği proje kapsamında Bartın Üniversitesi de akademik insan gücüyle katkı sunmak için büyük gayret göstermekte ve tüm enerjisiyle buraya yoğunlaşmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Covid-19'a yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Covid-19'a yakalanan baba ve iki oğlu hayatını ...
Baba ve 2 oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Baba ve 2 oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden üçüncü kişi de koronadan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aynı aileden üçüncü kişi de koronadan hayatını ...
Ağaç tünel yolda görsel şölen 
YEREL HABERLER Ağaç tünel yolda görsel şölen 
Erasmus+ bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Erasmus+ bilgilendirme ve eğitim toplantısı ...
Baba oğul 10 gün arayla koronadan vefat etti
YEREL HABERLER Baba oğul 10 gün arayla koronadan vefat etti
Bartın'da sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal edenlere ceza kesildi 
YEREL HABERLER Bartın'da sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal edenlere ...
Bartın’a özgü 6 lezzet coğrafi işaretle tescillendi
YEREL HABERLER Bartın’a özgü 6 lezzet coğrafi işaretle tescillendi
Bartın mutfağının coğrafi işaretlerle tescillenen yemekleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Bartın mutfağının coğrafi işaretlerle tescillenen ...
Günde 300 bin maske üreterek, yurt dışına ihraç ediyorlar
YEREL HABERLER Günde 300 bin maske üreterek, yurt dışına ihraç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X