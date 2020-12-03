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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun’un ‘Dünya Engelliler Günü’ mesajı

İHA

Rektör Uzun’un ‘Dünya Engelliler Günü’ mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.
Rektör Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Engelliengelsiz her insanın toplum içerisinde eşit rol üstlenmesi ve etkin bir şekilde yaşaması en temel haktır. Bu noktadaki hassasiyete dikkat çekilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 3 Aralık tarihi ‘Dünya Engelliler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı günün toplumsal farkındalığın artması ve engelli bireylerin beklentilerinin karşılanmasına vesile olmasını diliyorum.
Bartın Üniversitesi olarak bizler de kalite ve sürekli iyileşme anlayışıyla çıktığımız bu yolda engelli öğrencilerimizin her ihtiyacına uygun, örnek bir üniversite oluşturmak için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Üniversitemizin yeni yerleşkesi Kutlubey Kampüsünde yer alan fakültelerimizin fiziki altyapılarını engelli öğrencilerimizin rahat hareket edebilecekleri şekilde tasarladık. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda Yükseköğretim Kurulumuz tarafından da Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde ödüle layık görüldük. Bu noktada bizleri teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Gurubu Yürütücüsü Prof. Dr. Sayın Zeliha Koçak Tufan hanımefendiye ve YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.
Ayrıca Bartın Üniversitesi olarak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) desteği ile ‘Engelsiz Yaşam Alanı Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin bu alandaki en kapsamlı tesislerinden birini Kutlubey Kampüsümüze kuruyoruz. Proje tamamlandığında her tür engelli grubuna giren çocuklar ve yetişkinler ile aileleri rehabilitasyon, eğitim ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabileceği bir tesis olacak. Böylece engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini arttıran örnek bir bütünleşik yapı bölgemize kazandırılacak.
Bu düşüncelerle ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Engelin onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyor, bu noktada hassasiyet gösteren, çözüm üreten herkesi yürekten tebrik ediyorum.”

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