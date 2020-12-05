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Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

İHA

Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Bartın’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanlarının aç kalmaması için beslenme noktalarına yem ve mamalar bırakıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde cuma akşam saat 21.00’de başlayıp Pazartesi sabahı 05.00’e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Bartın’da ki sokak ve sahiller boş kaldı. Kısıtlamada sokak hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda güvercinler için yemleme yapıldı. Mugada sahilindeki sahipsiz köpekler içinde farklı noktalara mama bırakıldı.
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için kısıtlama süresince birçok bölgede yem ve mama bırakma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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