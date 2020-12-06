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Yaşlı adamın tek başına yaşadığı ev alev alev yandı İmdadına komşuları yetişti

İHA

Yaşlı adamın tek başına yaşadığı ev alev alev yandı İmdadına komşuları yetişti

Bartın’ın Derbent köyünde yaşlı adamın tek başına yaşadığı evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tamamını sardığı ev kullanılamaz hale geldi. Yalnız yaşayan yaşlı adam komşuları tarafından kurtarıldı.

Bartın’ın Derbent köyünde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Sabri Yavuz’un oturduğu tek katlı evde yangın çıktı. Akşam saatlerinde dumanları ve alevleri gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 2 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile müdahale ettikleri yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Köyde yaşayan vatandaşlarda yangının söndürülmesi için seferber olarak itfaiye erlerine yardımcı oldu.

Köy Muhtarı Remzi Çakır yangında can kaybı ve yaralanma olmadığını ifade ederken, “Bana telefon geldi. Yangın var dediler. Hemen geldik baktık evin yarısı yanmış. Şükür Allah’a 87 yaşında bir amcamızın evi bu. Ev bu şekilde yandı” diye konuştu.
Evi yanan yaşlı adamın komşuları tarafından evden çıkarıldığı ve yangını yara almadan atlattığı öğrenildi. Yangının değiştirilen soba kovasındaki kıvılcımlar nedeniyle çıktığı iddia edildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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