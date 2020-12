Rektör Uzun, “Genç Vizyon” programına konuk oldu

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ÜLKE TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan “Genç Vizyon” programına konuk oldu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, eğitimin her kademesinden öğrencilerin ilgiyle takip ettiği “Genç Vizyon” programında konuk olarak üniversite bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti. İletişim Uzmanı İsmail Yolcu ile EğitimciYazar Süleyman Beledioğlu’nun hazırladığı programda konuşan Rektör Uzun, 2008 yılında kurulan Bartın Üniversitesi’nin 12’inci yılında genç, dinamik ve üretken bir bilim yuvası olduğunu söyledi.

“Tüm çalışmalarımızın merkezinde öğrencilerimiz bulunuyor”

Bartın Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosuyla geleceğe sağlam adımlarla yürüdüğünü aktaran Rektör Uzun, “Alanında yetkin insan kaynağımızla donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla eğitimöğretim süreçlerinin tamamında merkeze öğrencilerimizi almaktayız. 4 farklı kıtadan öğrencilerimize ileri seviye ders ortamlarında eğitimlerini almalarını sağlarken onların nitelikli bireyler olarak gelişimlerine katkılar sunmaktayız. Pandemiyle birlikte ise aramızdaki mesafeleri gönül bağımızla kaldırarak, uzaklaştıkça yakınlaşmaktayız” dedi.

“Uzaktan Eğitimde Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden biriyiz”

Rektör Uzun, uzaktan eğitim süreci hakkında bilgiler de vererek “Yeni tip Koronavirüs ile birlikte tüm hazırlıklarımızı kısa sürede tamamladık ve ülkemizde yeni eğitim sistemine geçen ilk yükseköğretim kurumlarından biri olduk. Sadece geçtiğimiz dönem yani 23 Mart29 Mayıs 2020 tarihleri arasında yaklaşık 18 bin sanal sınıfta dersler canlı olarak işlendi. Sisteme yaklaşık 1 milyon defa giriş yapan öğrencilerimiz, içinde bulunduğumuz süreçte önemli kazanımlar elde etti. 20202021 Akademik yılında da 513 önlisans, 1.520 lisans, 632 lisansüstü olmak üzere 2 bin 665 dersi uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla başarıyla sürdürüyoruz. Toplamda yaklaşık 16 bin öğrencimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak adına 461 öğretim elemanımızla birlikte gecegündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sürekli iyileşme anlayışla büyüyor ve gelişiyoruz”

Bartın Üniversitesi’nde sürekli iyileşme hedefiyle her geçen gün yeni başarılara imza atıldığının altını çizen Rektör Uzun, “Üniversitemizi her gün biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir anlayışla akademik gücümüz ve öğrencilerimizle birlikte geleceğe doğru yürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Rektör Uzun, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Hiç kaybolmayan heyecanımızla geride bıraktığımız yıllara birçok başarıyı sığdırdık. URAP 20202021 akademik yılı performanslarının değerlendirildiği üniversiteler Türkiye sıralamasında Üniversitemiz, 166 üniversitenin yer aldığı makale puan sıralamasında 39’uncu oldu. 30 basamak birden yükseldik. Webometrics Dünya Üniversite Sıralamalarında ise 2017’den itibaren 3 yılı kapsayan değerlendirmede 3 bin 879 basamak birden yükselmeyi başardık. Belki de benzeri görülmemiş bir yükseliş kaydederek dünya genelinde 3 bin 158’inci sıraya yerleştik. SCImago Kurumlar Sıralamasında ise bu yıl ilk defa sıralanmaya değer bulunduk. Üniversitemiz, sıralanan 3 bin 897 yükseköğretim kurumu arasından Amerika, Rusya ve Çekya gibi ülkelerden 12 üniversite ile birlikte 605’inci sırayı paylaştı. Araştırma performansında ise 389’uncu sırada yer aldık.”

“Üreten Türkiye’nin üreten bir üniversitesiyiz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nin projeleriyle de öne çıkmayı başardığının altını çizerek “Oluşturmaya gayret gösterdiğimiz ekosistemin bir sonucu olarak Üniversitemiz, TÜBİTAK 1001 desteklerinde kabul edilen 3 projesi ile üst sıralarda yer aldı. İhtisaslaşan üniversiteler arasında ilk sırada yer alan Üniversitemiz, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 2’nci ve tüm üniversiteler arasında ise 16’ncı oldu. Son 4 yılda 25 TÜBİTAK, 16 BAKKA, 240 BAP, 1 Avrupa Birliği ve 84 TÜBİTAK2209 öğrenci projesini hayata geçirdik ve çalışmalarımız devam diyor” şeklinde konuştu.

“Salgınla mücadelemize katkılar sunduk”

Koronavirüs tehdidi ilk ortaya çıktığı andan itibaren büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Rektör Uzun, “Üniversitemiz, ilk olarak paydaşlarının da desteğiyle Koronavirüs tanı kitinde kullanılan enzimi üretmeyi başardı. Üniversitemizdeki bir diğer çalışma ise yeni tip Koronavirüs tedavisinde kullanılacak önleyici ve tedavi edici ilaçların testleri için gereken kritik öneme sahip enzim üretilmesi oldu. Bu çalışmamızı da 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Bu üretimimiz Kovid19 için üretilecek aday ilaçların preklinik deneylerinde kullanılmaya başlandı. Her iki enzim de yurt dışından sınırlı miktarda, uzun zaman aralığında ve yüksek maliyetlerle tedarik edilirken, artık yerli ve milli imkânlarla üretilebiliyor” dedi.

“Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi öğrencilerine hayallerini gerçekleştirmeleri için her türlü desteği verdiklerini de aktararak “24 saat yaşayan bir üniversite olarak laboratuvarlar, derslik ve garajlarda öğrencilerimizin projelerini hayata geçirmelerine imkân tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yüzde 100 yerli olarak elektrikli otomobil, insansız hava aracı ve roket ürettiklerinin de altını çizen Rektör Uzun, TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında 99 üniversite arasından ikinci olduklarını kaydetti.

“Bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katıyoruz”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazandıklarını da ifade eden Rektör Uzun, “Biliyorsunuz ki Türkiye’nin en büyük 5 yatırımından biri olan Filyos Vadisi Projesi, Karadeniz’in yanı sıra Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacaktır. Sultan II. Abdülhamid’in hayali olan bu proje 2014 yılında Devlet Yatırım Programı ile gerçeğe dönüşmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği oldukça önemli bir projedir. Çalışmaların hızla devam ettiği proje kapsamında Bartın Üniversitesi de akademik insan gücüyle katkı sunmak için büyük gayret göstermekte ve tüm enerjisiyle buraya yoğunlaşmaktadır. Tüm çabamız büyüyen ve gelişen Türkiye’ye Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle birlikte değer katmak. Bu düşüncelerle, liderliğinde oluşturulan vizyon doğrultusunda ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi yükseköğretim alanında da sunduğu büyük katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimi arz ediyorum. Yeni YÖK anlayışıyla hedef odaklı uluslararasılaşmadan bölgesel odaklı misyon farklılaşmasına kadar yeni ve yenilikçi birçok projeyi hayata geçiren, bu vizyonla tüm yükseköğretim kurumlarımızı olduğu gibi bizlere de destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bölgesel odaklı çalışmalarımızda ve ihtiyaç duyduğumuz her anda yanımızda olan Sayın Valimiz Sinan Güner başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörden tüm paydaşlarımıza ve siyasi partilerden temsilcilerimize de Bartın Üniversitesi ailesi adına teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.

