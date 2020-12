Bartın Üniversitesi, URAP’ın Dünya Üniversiteleri Listesine girmeyi başardı

Bartın Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan University Ranking By Academic Performance (URAP) 202021 Dünya Üniversiteleri Listesi’ne Türkiye’den giren 111 yükseköğretim kurumundan biri oldu ve 23 üniversiteyi gerisinde bıraktı.

ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) 202021 Dünya Üniversiteleri Listesi açıklandı. Temelinde bilimsel üretkenlik ve akademik ürünlerin kalitesi olan URAP sıralamasında dünyadan 3 bin üniversite yer aldı. En yüksek puanı alan üniversitelerin sıralandığı listede Türkiye’den ise 111 yükseköğretim kurumu girmeyi başardı. URAP 202021 Dünya Üniversiteleri Listesi’ne girmeyi başaran Bartın Üniversitesi, listeye giren ülkemizdeki 23 üniversiteyi de gerisinde bıraktı. Bartın Üniversitesi yayımlanan listedeki Dünya Sıralamasında 2 bin 484’üncü sırada yer alırken Türkiye’deki üniversiteler arasından 88’inci oldu. Bartın Üniversitesi, URAP tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan 202021 Türkiye Üniversiteleri sıralamasında da önemli bir yükseliş kaydetmişti. Bu sıralamaya göre Bartın Üniversitesi, 166 üniversitenin değerlendirildiği makale puan sıralamasında 39’uncu oldu. Bir önceki yıla göre 30 basamak birden yükselen Bartın Üniversitesi, genel sıralamada 91’inci, devlet üniversiteleri genel sıralamasında ise 78’inci sıraya yükselme başarısı gösterdi.



Uluslararası yayın sayısı 3 yılda 3 kata yakın bir artış gösterdi

Devlet üniversitelerinin “Web Of Science” aracılığıyla uluslararası saygın indekslerde yapmış oldukları yayınlara ait göstergeler bağımsız bir haber portalında yayımlandı. Yapılan sıralamaya göre 2017 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 69’uncu sırada, 2018 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 44’üncü sırada yer alan Bartın Üniversitesi, 2019 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında 108 üniversite arasından 24’üncü sıraya yerleşti. Yapılan sıralamaya göre 2017 yılında 125 uluslararası yayını bulunan Bartın Üniversitesi, 2018 yılında bu sayıyı 178’e, 2019 yılında ise 257’ye çıkarmayı başardı. Bartın Üniversitesi 2020’de ise daha yıl bitmeden 270 makale sayısına ulaşmayı başardı. Bartın Üniversitesi, Dünya’da yer alan yükseköğretim kurumlarını boyut, görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nda ise 2017’den itibaren 3 yılı kapsayan değerlendirmede 3 bin 879 basamak birden yükselmeyi başardı. 2017 yılındaki sıralamada 7 bin 37’nci sırada yer alan Bartın Üniversitesi, 2020 Temmuz ayında açıklanan sıralamada ise 3 bin 879 basamak yükselerek dünya genelinde 3 bin 158’inci sırada yer aldı.



İlk defa girilen sıralamada 605’inci sırada

Bartın Üniversitesi, Webometrics’te gösterilen başarıyla birlikte araştırma performansı, yenilik girdileri ve webdeki görünürlük aracılığı ile sosyal etki faktörleri olmak üzere 3 gösterge grubunda dünya üniversitelerini sıralayan SCImago Kurumlar Sıralaması’nda (SIR) bu yıl ilk defa sıralamaya değer bulunan üniversiteler arasına girdi. SCImago sıralamasına hızlı bir giriş yapma başarısı gösteren Bartın Üniversitesi, sıralanan 3 bin 897 yükseköğretim kurumu arasından Amerika, Rusya ve Çekya gibi ülkelerden 12 üniversite ile birlikte 605’inci sırayı paylaştı. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Bartın Üniversitesi’nde yapılan projelerde kamuoyunun ilgisini çekiyor. Bartın Üniversitesi öğretim elemanları tarafından dijitalleşme ve bölgesel kalkınma odağında hazırlanan 3 proje TÜBİTAK 1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (ARDEB) kapsamında desteklenmeye değer görüldü. Bir haber sitesi tarafından 2020 yılı 1. döneminde TÜBİTAK1001 destekleri üzerinden yapılan araştırmaya göre Bartın Üniversitesi ihtisaslaşan üniversiteler arasında birinci, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 2’nci ve tüm üniversiteler arasında ise 16’ncı oldu.



Bartın Üniversitesi sürdürülebilir yükseliş gösteriyor

ABD’de bulunan Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılan çalışmayla oluşturulan ‘‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’’ listesi PLOS Biology dergisinde yayınlandı. Tüm bilim alanlarında 19962019 yılları arasında yayımlanmış makaleler arasında 5 ve daha fazla makalesi olan 7 milyona yakın bilim insanının listelendiği çalışmada Türkiye’den 196 bilim insanı yer aldı. Tüm bilim alanlarında dünyadaki en etkin 100 bin bilim insanının çalışmaları ve faaliyetlerinin ölçüldüğü çalışmada, Bartın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Gençel ile Dr. Öğr. Üyesi Parham Taslimi de listeye girmeyi başardı.

Üniversitenin tüm bileşenleriyle geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri geleceğe kararlı adımlarla yürümektedir. Her günü bir öncekinden daha iyi olması için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız iş birliktelikleriyle aynı zamanda görünürlüğümüz de artmakta ve sosyal anlamda da farkındalık oluşturmaktayız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. İnanıyorum ki geçmiş 5 yıl dikkate alınarak yapılan bu değerlendirmedeki yerimiz önümüzdeki yıllarda daha da iyileşecektir. Bu düşüncelerle sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösterdiğimiz kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri daima destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Dünya Üniversiteleri Listesi değerlendirmesi

URAP dünya sıralamasında, makale ve atıf puanları, beş yıllık toplam doküman, AIT ve CIT, uluslararası işbirliği göstergeleri kullanılmaktadır. Makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek olan dergilerdeki makaleler (üst yüzde 75’lik dilim (Q1, Q2, Q3) sıralamaya dâhil edilmiştir. Etki değeri en düşük olan son yüzde 25’lik dilime (Q4) giren dergilerdeki makaleler ile etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler bu sıralamada değerlendirme dışında bırakılmıştır. Beş yıllık toplam doküman, AIT (Toplam Yayın Etkisi) ve CIT (Toplam Atıf Etkisi) göstergeleri için puanların hesaplanmasında ise her üniversitenin tüm makale ve diğer dokümanları değerlendirmeye alınmıştır. Bu yıl, üniversiteler arasında en fazla bilimsel makale yayımlamış olan 3 bin üniversite belirlenmiş ve URAP göstergelerine göre puanlanıp sıralanmıştır. En yüksek puanı alan 3 bin üniversite açıklanırken Çin Bilimler Akademisi ve Rusya Bilimler Akademisi gibi devlet araştırma kurumları ve hastaneler sıralama dışında bırakılmıştır. URAP’ın dünya sıralamasında yer alan 3 bin yükseköğretim kurumu, dünyadaki yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 15’ini temsil etmektedir.

