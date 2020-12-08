Coğrafi lezzetler BAKKA desteği ile tescilleniyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), bölge kurum ve kuruluşlarına coğrafi işaret tescili, marka, patent gibi konularda bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bartın Belediyesinin 2018 yılında başvuru yaptığı “Bartın Yöresel Yemekleri Coğrafi İşaret Danışmanlığı” projesi BAKKA tarafından kabul edilirken proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve başvuru süreç danışmanlık hizmetleri sonucunda Bartın’a özgü lezzetler coğrafi işaretle tescillendi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), bölge kurum ve kuruluşlarına coğrafi işaret tescili, marka, patent gibi konularda bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bartın Belediyesinin 2018 yılında başvuru yaptığı “Bartın Yöresel Yemekleri Coğrafi İşaret Danışmanlığı” projesi BAKKA tarafından kabul edilirken proje kapsamında eğitimlerin yanı sıra kuruma başvuru süreç danışmanlık hizmetleri de verildi.

“Bartın Yöresel Yemekleri Coğrafi İşaret Danışmanlığı” projesinin başarıyla tamamlanmasının ardından Bartın Belediyesi tarafından Türk Patent Kurumuna Bartın’a özgü lezzetlerin coğrafi işaretle tescillenmesi için başvuru yapıldı. Yapılan başvurular sonucunda Bartın’a özgü; “Ağda Tatlısı”, “Tatlı Böreği”, “Beyaz Baklavası”, İncir Dondurması”, “Kabak Burma Tatlısı” ve “Pirinçli Mantı” coğrafi işaretle tescillendi.

BAKKA tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Daha önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başvurusu yapılan ve tescili alınan Bartın İşi Telkırmanın ardından “Ağda Tatlısı”, “Tatlı Böreği”, “Beyaz Baklavası”, İncir Dondurması”, “Kabak Burma Tatlısı” ve “Pirinçli Mantı” gibi yöresel lezzetler içinde tescil belgesi alındı. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde “Türkiye’nin yerel ve bölgesel değerlerinin markalaşmasını sağlayan bölgesel coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarında yapılan marka tescilleri artırılacaktır. Tescil edilen markaların gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılması için Kalkınma Ajansları tarafından bölgesel destekler sağlanacaktır” denilmektedir. Bu kapsamda BAKKA, bölge illerinde bulunan Yatırım Destek Ofisleri bünyelerinde Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi faaliyetleri kapsamında paydaş görüşmeleri ve yönlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca Ajans bölge kurumlarının yaptığı başvurulara Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık destekleri sağlamaktadır. Nitekim Bartın Belediyesinin 2018 yılında başvuru yaptığı “Bartın Yöresel Yemekleri Coğrafi İşaret Danışmanlığı” projesi kabul edilmiş ve konu ile ilgili eğitim ve başvuru süreç danışmanlık hizmetleri sağlanmıştır. BAKKA, bölge kurum ve kuruluşlarına coğrafi işaret tescili de dahil olmak üzere marka ve patent konularında bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarına devam edecektir” denildi.

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