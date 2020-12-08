Karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, koronavirüs testi pozitif çıkan S.Ç. (40), pazar yeri girişinde yakalandı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen S.Ç., filyasyon ekipleri tarafından tedavisi için hastaneye götürüldü.

Bartın'da koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerindeki giriş noktalarında vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapılıyor. Bugün pazar yeri girişinde yapılan kontrollerde akli dengesi yerinde olmayan S.Ç.´nin HES sorgusunda Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinada olması gerektiği tespit edildi. Polis ekipleri S.Ç.´yi kontrol noktasında izole ederek durumu filyasyon ekiplerine bildirdi. Pazar yerine gelen ekipler, S.Ç.´yi Bartın Devlet Hastanesi pandemi servisine götürdü.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2020-12-08 20:59:11



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