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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN kent merkezinden geçerek Karadeniz´e dökülen Bartın Irmağı yköpürdü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

Bartın Irmağı´nın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi´ndeki Çağlayan mevkisinde birleşen kısmında sabah saatlerinde köpük oluşmaya başladı. Irmağın üzerinde yoğun kirlilik görülürken vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-12-09 13:52:10



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