Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor

DHA

Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´ın Güzelcehisar köyünde 45 aile, bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor. Aileler hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de yakın bölgelere satış yaparak gelir elde ediyor.
Bartın'ın 40 haneli 200 nüfuslu Güzelcehisar köyünde 40 yıldır bahçelerde yetiştirilen mandalina, limon ve portakalların hasadı devam ediyor. Köyde yaşayan 45 ailenin yetiştirdiği ürünlerden yılda yaklaşık 500600 kilo elde ediliyor. Bir kısmını kendileri tüketen aileler geri kalanları Zonguldak, Bartın ve Karabük´teki hallere satışını yapıyor. Köyün ılıman iklimi sayesinde Akdeniz kuşağında yetişen meyveler önemli bir kazanım olarak görülüyor.
'40 YILDIR YETİŞTİRİYORUZ'
Köyde, bahçesindeki ağaçlardan portakal, mandalina ve limon toplayan Baki Aydınöz (63), "Biz bu meyveleri yaklaşık 40 yıldan bu yana yetiştiriyoruz. Şu anda köyümüzün bütün bahçelerinde yetiştiriyoruz. Köyümüzde havanın da ılıman olması nedeniyle sebze üretimini fazla yapmıyoruz. O yüzden mandalina limon ve portakal yetiştiriyoruz. Buraya gelen misafirler bahçemizde bu meyveleri görünce çok şaşıyor. Şu anda yakın illerimize bu ürünlerin satışını yapıyoruz" dedi.
'BÜYÜK BİR PAZAR HALİNE GELECEĞİMİZİ UMUYORUZ'
Yaklaşık 40 yıldır köyde mandalina, portakal ve limon yetiştirdiklerini belirten Mustafa Dağlı (37) ise, "Köyümüzde bu meyveleri görünce şaşıran çok oluyor. Köyümüzde çoğu aile bunu bahçesinde yetiştiriyor. Pazar konusunda fazla açılamadık. Ama ilerleyen dönemlerde büyük bir pazar haline geleceğimizi umuyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-12-13 09:44:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Irmağı’ndaki mavilik tedirginlik oluşturdu
YEREL HABERLER Bartın Irmağı’ndaki mavilik tedirginlik oluşturdu
Sokak hayvanları için otel konforunda geçici bakım merkezi Tedavi edilen sokak hayvanları sahiplendirilerek yuvaya kavuşturuluyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için otel konforunda geçici bakım ...
Bartın denizden de turizme açılacak
YEREL HABERLER Bartın denizden de turizme açılacak
Bartın Üniversitesi öğrencilerinin projesi “Yıldızlı Projeler” arasında
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencilerinin projesi “Yıldızlı ...
Bartın Irmağı maviye büründü, balıklar su yüzeyine çıktı
YEREL HABERLER Bartın Irmağı maviye büründü, balıklar su yüzeyine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X