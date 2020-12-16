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Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi pozitif çıktı

DHA

Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi pozitif çıktı


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)-PANDEMİ sürecinde koronavirüs vakası görülmeyen Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Aliobası köyünde, maden işçisinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Maden işçisi, test sonuçları pozitif çıkan eşi, annesi ve ablasıyla birlikte evde karantinaya alındı. 
Amasra ilçesinin 120 haneli 600 nüfuslu Aliobası köyünde, pandemi sürecinde koronavirüs 
vakasına rastlanmadı. Ancak Aliobası köyü Göynük Mahallesi´nde yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü´nde çalışan maden işçisinin, Covid-19 testi pozitif çıktı. Maden işçisinin yanı sıra eşi ile aynı evde yaşayan annesi ve ablasının test sonuçları da pozitif çıktı. Maden işçisi ve ailesi, evlerinde karantinaya alındı.
Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sağlık Bakanlığı´nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında, 10 aylık salgın sürecinde Aliobası köyünün rengi ilk defa kırmızıya döndü. 
Köyde yaşayan Alaattin Başaran, "Biz köyümüzde 10 aydır kurallara harfiyen uyuyorduk. Nasıl olduysa köyümüzde virüs gözüktü. Biz maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2020-12-16 12:05:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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