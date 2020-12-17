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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Adım Adım Uzaktan Ölçme Portalı”nın tanıtımı yapıldı

İHA

“Adım Adım Uzaktan Ölçme Portalı”nın tanıtımı yapıldı

Bartın Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen “Adım Adım Uzaktan Ölçme Portalı” gerçekleştirilen tanıtım toplantısının ardından kullanıma sunuldu.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Beyza Aksu Dünya’nın yürütücülüğünü yaptığı “Uzaktan Eğitimde Eğiticilerin Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Çevrimiçi Eğitim Portalı ile Desteklenmesi” adlı projenin ürünü olan “Adım Adım Uzaktan Ölçme” portalı gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlik ile öğretim üyelerine tanıtıldı. Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikle hizmete sunulan portalın ne gibi imkânlar sağladığı katılımcılara aktarıldı.
Etkinlikte konuşan proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Beyza Aksu Dünya, “ARDEB 1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen projemiz, uzaktan eğitimde yürütülen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin akademik personelin ihtiyaçlarına uygun çözümleri sunan, bütün paydaşların erişimine açık bir eöğrenme platformu şeklinde tasarlanmıştır. Bu proje ile uzaktan eğitim sürecinde ders veren öğretim elemanlarına uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanma, ölçme ve değerlendirme hakkında temel bilgilere ulaşma gibi konularda destek sağlanması hedeflenmiştir. Katılımcılardan alacağımız geri dönüşler ile hazırladığımız portalın önemli bir ihtiyaca cevap vereceğine inanıyoruz” dedi.
Pandemi döneminde uzaktan eğitimin öneminin bir kat daha arttığını dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise hazırlanan projenin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla uzaktan eğitimde verilen hizmetin kalitesini arttıracağını söyledi.
Rektör Uzun, “Uzaktan eğitim sadece bugünün değil aynı zamanda geleceğinde bir meselesidir. Geldiğimiz noktada dijitalleşme ile yeni eğitim öğretim tarzları, farklı ölçme değerlendirme yöntemleri zaruri bir hale gelmiştir. Değerli akademisyenlerimizin çalışmaları önemli bir başlangıç oluşturmaktadır. Bu projenin ortaya çıkmasında emeği geçen proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Beyza Aksu Dünya ve proje araştırmacıları Dr. Öğr. Üyesi Sema Sulak ile Dr. Öğr. Üyesi Evrim Güler’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca bu projede doktora bursiyeri olarak görev alan Arş. Gör. Eda Akdoğdu, Arş. Gör. Mehmet Can Demir ve Arş. Gör. Furkan Ayaz’ı, lisans bursiyeri olarak görev alan Mahmud Mardini ve Abdullah Erek’i kutluyorum. Üniversitemizin proje tabanlı öğrenme yaklaşımının kısa sürede bu denli sahiplenilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Genç akademisyen ve öğrencilerimizin 'Tribünde değil, odağında ol' yaklaşımıyla hareket etmesi bizi gelecek adına fazlasıyla umutlandırıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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