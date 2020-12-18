Bacadan düşen kıvılcım samanları yaktı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, 3 katlı evin bacasından sıçrayan kıvılcım evin altındaki ahırda bulunan saman balyalarını tutuşturdu. Yanan saman balyaları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akşam saatlerinde, Bartın´ın Kaşbaşı köyünde Mehmet Dinler´e (41) ait 3 katlı evin bacasından çıkan kıvılcımlar en alt katta bulunan saman balyalarının bulunduğu yere düştü. Evin altındaki ahırdan duman geldiğini gören aile, büyükbaşlarını çıkardı. Haber verilmesi üzerine köye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evin altında bulunan traktör ve diğer malzemeler vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında saman balyaları yanarken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-12-18 20:11:34



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