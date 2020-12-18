Bacadan düşen kıvılcım samanları yaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bacadan düşen kıvılcım samanları yaktı

DHA

Bacadan düşen kıvılcım samanları yaktı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, 3 katlı evin bacasından sıçrayan kıvılcım evin altındaki ahırda bulunan saman balyalarını tutuşturdu. Yanan saman balyaları itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akşam saatlerinde, Bartın´ın Kaşbaşı köyünde Mehmet Dinler´e (41) ait 3 katlı evin bacasından çıkan kıvılcımlar en alt katta bulunan saman balyalarının bulunduğu yere düştü. Evin altındaki ahırdan duman geldiğini gören aile, büyükbaşlarını çıkardı. Haber verilmesi üzerine köye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evin altında bulunan traktör ve diğer malzemeler vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında saman balyaları yanarken, soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-12-18 20:11:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saman dolu daire alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Saman dolu daire alevlere teslim oldu
Vali Güner’den uyarı: Esnek çalışma izin olarak değerlendirilmemeli
YEREL HABERLER Vali Güner’den uyarı: Esnek çalışma izin olarak ...
Mevlâna, 747’nci Vuslat Yıl Dönümünde Bartın Üniversitesi’nde anıldı
YEREL HABERLER Mevlâna, 747’nci Vuslat Yıl Dönümünde Bartın ...
Bartın Üniversitesi öğrencisi milli güreşçi Haydar Yavuz, dünya ikincisi oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi milli güreşçi Haydar ...
Askeri haberleşme sisteminde yüzde 100 yerliliğe ulaşıldı
YEREL HABERLER Askeri haberleşme sisteminde yüzde 100 yerliliğe ...
“Adım Adım Uzaktan Ölçme Portalı”nın tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER “Adım Adım Uzaktan Ölçme Portalı”nın tanıtımı yapıldı
Hafif ticari araçla orta refüje çarpan sürücü 110 promil alkollü çıktı Kaza sonrası otomobili bırakıp kaçan sürücü olay yerine tekrar gelince yakalandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla orta refüje çarpan sürücü 110 ...
Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, Dünya Kupası ikincisi oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, ...
Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X