Ahşap bina yanarak kül oldu

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde, 2 katlı ahşap bina çıkan yangında alevlere teslim oldu.
Akşam saatlerinde, Ulus ilçesine bağlı Konuklu köyünde Tahir Yıldırım´a ait 2 katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı ahşap binadan çıkan dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ev alev alev yanarken, köye ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, binadan geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2020-12-18 22:47:24
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