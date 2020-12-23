Kayalıklardan denize düşen karaca için seferber oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayalıklardan denize düşen karaca için seferber oldular

İHA

Kayalıklardan denize düşen karaca için seferber oldular

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz sahilinde denizin içinde bulunan yaralı karaca vatandaşlar tarafından kurtarılıp tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre Çakraz’da yaşayan vatandaşlar denizin içinde yaralı bir karaca olduğunu fark etti. Karacayı denizden çıkaran vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Yaralı karacanın boynuzlarında kırıklar olduğu tespit edildi. Tedavisi veteriner hekim kliniğinde gerçekleştirilen karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanda doğal ortamına salındı.
Vatandaşlar tarafından denizden kurtarılan karacanın dalgaların içindeki görüntüleri yine vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denize düşen karacayı kurtardı
YEREL HABERLER Denize düşen karacayı kurtardı
Kopan yüksek gerilim hattı faciaya neden oluyordu
YEREL HABERLER Kopan yüksek gerilim hattı faciaya neden oluyordu
Sürüler halindeki tatlı su kefalleri ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Sürüler halindeki tatlı su kefalleri ilgi çekiyor
Bartın Üniversitesi, YÖK-Cisco iş birliğindeki dijital eğitimde 3. fazda yer aldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi, YÖK-Cisco iş birliğindeki ...
Ormanlık alanda yaralandı, imdadına UMKE yetişti
YEREL HABERLER Ormanlık alanda yaralandı, imdadına UMKE yetişti
Bartın'ın yaylalarında kar güzelliği 
YEREL HABERLER Bartın'ın yaylalarında kar güzelliği 
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
YEREL HABERLER Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X