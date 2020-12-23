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YÖKAK tarafından “Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı” gerçekleştirildi

İHA

YÖKAK tarafından “Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı” gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen “Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı”na katıldı.
Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) düzenlediği ‘Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı’ çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un da katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas gerçekleştirdi.
Çalıştayın ilk oturumunda “VUCA (Uçuculuk, belirsizlik, karmaşıklık ve bulanıklık) Dünyasında Liderlik” başlığı altında Pandemi Döneminin VUCA bileşenleri açısından değerlendirilmesi ile üniversitelerin ekosistemi ve ekosistem ile ilgili sorunların değerlendirilmesi konuları ele alındı.
İkinci oturumda temel kavramlar ve liderlik konularına değinilerek paydaş odaklılık, stratejik bakış ile fonksiyonel ve süreç bazlı yapıların temel farkları, değişim yönetimi konuşuldu.
Kurum kültürü ve değerlerin ele alındığı üçüncü oturumda, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları, liderlerden beklenen etik tavır ve söylem konuları masaya yatırıldı.
Çalıştayın son bölümünde ise liderlik davranışları, liderlik yaklaşımları, liderlik dinamiği, liderlikte koçluk ve mentörlük rolleri, kriz döneminde liderlik, güçlü ekipler, üniversite için liderlik modeli örneği konuları değerlendirildi.
Değerlendirme anketiyle sona eren çalıştayın önümüzdeki dönemlerde belli periyotlar halinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Gerçekleştirilen etkinliğin önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yükseköğretim kurumlarının kalite yolculuğunda önemli bir misyon üstlenen Yükseköğretim Kalite Kurulu, kuruluşunun 5. yılında da önemli işler yapmaya devam ediyor. Üniversitelerimizin sürdürülebilir gelişimine ve bireylerin evrensel yeterliliklere ulaşmasına katkı sağlamak için gösterilen bu gayret, yükseköğretim alanında kalite güvencesi sistemini güçlendirmektir. Yeni YÖK anlayışının bir tezahürü olan bu çalışmalar kalite kültürünün yayılımını teşvik etmekte ve tüm paydaşlar arasında iş birliğine dayalı ilişkiler kurulmasına uygun ortamlar hazırlamaktadır. ‘Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı’ ise dünya çapında yaşanan hızlı değişime yükseköğretim kurumlarımızı uyumu ve gereken adımları zamanında atabilmeler yönünde geniş bakışı açısı sunmak için düzenlenmiş ve rektörlerimiz arasında deneyim paylaşımını sağlamıştır. Bu düşüncelerle ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte yükseköğretim kurumlarımızın geleceğe olan yürüyüşlerinde yol arkadaşlığı yaparak desteklerini esirgemeyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a, YÖK üyelerimize ve YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Muzaffer Elmas ile YÖKAK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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